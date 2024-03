Euro 7: Vêm aí novas regras para automóveis

A Norma Euro 7é uma regulamentação estabelecida pela UE com o objetivo de definir os padrões de emissões e desempenho dos veículos automóveis. O Parlamento Europeu aprovou recentemente uma versão do Euro 7 menos "agressiva".

Euro 7 deve entrar em vigor em 2030

O Euro 7 estabelece critérios rigorosos que os fabricantes de automóveis devem seguir para garantir a redução da poluição atmosférica e a melhoria da qualidade do ar. Esta norma, que irá regular as emissões poluentes dos automóveis, furgões comerciais e veículos pesados, camiões e autocarros, à venda nos países da União Europeia, representa um marco significativo na procura por um futuro mais sustentável e saudável. A intenção da UE seria iniciar esta transformação já a partir de 2024.

Com as novas regras, espera-se uma redução significativa da poluição atmosférica e das emissões de gases nocivos antes de 2035, bem como uma melhoria na segurança dos veículos.

Segundo o ACP, este novo documento inclui a informações acerca do desempenho dos veículos no momento da matrícula, como o nível dos limites de emissão de poluentes, as emissões de dióxido de carbono, os consumos, a autonomia elétrica, a potência do motor e a durabilidade das baterias.

Cada veículo vai passar a ter um passaporte ambiental, “contendo informações sobre o seu desempenho no momento da matrícula, incluindo o nível dos limites de emissão de poluentes, emissões de CO 2 , consumo de combustível e energia elétrica, autonomia elétrica, potência do motor e durabilidade das baterias”.

Os utilizadores dos veículos vão passar a ter acesso a “informações atualizadas sobre o consumo de combustível, a saúde das baterias, as emissões poluentes e outras informações pertinentes geradas pelos sistemas e monitores de bordo”.

A nova norma Euro 7 obteve 297 votos a favor, 190 contra e 37 abstenções dos eurodeputados. No entanto, a aprovação do Parlamento Europeu não marca o fim de todo o processo legislativo.

A norma Euro 7 deverá entrar em vigor em julho de 2030 para automóveis e veículos comerciais ligeiros e 12 meses depois para autocarros e camiões