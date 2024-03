Crescimento dos elétricos: foram distribuídos mais GWh em 2023 do que entre 2014 e 2021

Os carros elétricos não são consensuais. Apesar de as opiniões sobre a abordagem a adotar para a sua expansão variarem muito, o crescimento tem sido uma conclusão clara dos dados que várias entidades compilam. Por exemplo, um relatório recente indica, entre outras coisas, que foram distribuídos mais gigawatts-hora (GWh) em 2023 do que entre 2014 e 2021.

Conforme concluiu a Adamas Intelligence, uma consultora estratégica dedicada aos metais e minerais, o ano de 2023 foi um ano recorde para a indústria global de veículos elétricos. Afinal, foram adicionados 689,2 GWh ao parque de veículos elétricos, numa expansão de cerca de 40% em comparação com 2022.

A consultora indica, num relatório publicado no seu site oficial, que só no ano passado foram colocadas nas estradas cerca de 37% de todas as horas de energia distribuídas na última década. Além disso, em 2023, foram distribuídos mais GWh do que de 2014 a 2021 combinados.

2023 foi um ano e tanto para os carros elétricos

Pelo mundo, existem quase 200 marcas que integram carros elétricos no seu catálogo. Dessas, a maioria é chinesa: "a proliferação de marcas de veículos elétricos é também indicativa do gosto das fabricantes de automóveis chinesas pela criação de marcas secundárias para satisfazer todos os segmentos e grupos demográficos possíveis, sendo a Geely, a Chery, a Dongfeng e, mais recentemente, a BYD particularmente culpadas neste aspeto."

Isto ajuda a explicar por que razão, entre as principais marcas mundiais em termos de capacidade combinada de baterias (GWh) colocadas nas estradas no ano passado, as marcas chinesas aparecem sub-representadas, apesar de o país ter sido responsável por quase uma em cada duas unidades de veículos elétricos vendidas.

O gráfico abaixo ilustra a compilação da classificação das marcas de topo em 2023. Das 16 que integram o "clube dos 10 GWh", menos de metade são chinesas, e três das quais entraram pela primeira vez nos lugares cimeiros no ano passado.

O pódio do ano passado é ocupado pela Tesla, que forneceu 132,1 GWh de potência aos compradores dos seus modelos S, 3, X e Y, num salto de 37% em comparação com 2022. Para a Adamas Intelligence, a Cybertruck, pela sua robusta bateria de 122 kWh (e extensor de autonomia opcional de 47 kWh), "irá sem dúvida" dar destaque à Tesla em 2024.

Os 101,6 GWh da BYD valeram-lhe um segundo lugar distante. Segundo a Adamas Intelligence, em 2023, a empresa "aumentou a sua capacidade de produção de baterias para veículos elétricos de passageiros em 51% relativamente ao ano anterior, mas, ao contrário da Tesla, que tem uma pegada geográfica mais equilibrada, 93% da produção de GWh da BYD no ano passado foi para estradas na China".

Mais distante ainda da Tesla está a GAC Aion, em terceiro lugar, com 31,1 GWh de energia de baterias novas entregues aos compradores no ano passado.

A GAC Aion, que aumentou a sua implantação em 75% em 2023, é uma marca ainda mais centrada na China do que a BYD, com praticamente toda a sua base de clientes atualmente dentro do país. A GAC também fabrica elétricos em nome da Honda, Mitsubishi e Toyota, na China.

Depois da GAC Aion, surgem a Volkswagen (30,3 GWh) e a BMW (29,1 GWh), que fecham o top 5 das marcas que mais energia de baterias colocaram nas estradas, em 2023.

De ressalvar que "a pontuação global de eletrificação do Grupo Volkswagen, incluindo marcas como Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Audi e VW, foi superior a 50 GWh em 2023".

Mais, o crescimento da implantação da Li Auto e da Toyota no ano passado (ambas recém-chegadas ao "clube dos 10 GWh") foi o maior entre os seus pares, com 189% e 104%, respetivamente.