Linha de Alta Velocidade: Porto-Lisboa 1h15m a 300 km/h

Tal como informamos, foi lançado o primeiro concurso para a Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, que vai ligar as duas cidades em 1h15m. Mas há ainda várias dúvidas!... Aqui ficam as respostas a dez questões.

Quando se fala em Linha de Alta Velocidade são várias as questões e dúvidas. Para ajudar no esclarecimento de alguns temas, o Governo respondeu a 10 questões.

1. Porque é necessária uma nova linha ferroviária entre o Porto e Lisboa?

A linha que atualmente liga o Porto a Lisboa, a linha do Norte, é a principal linha ferroviária do país. Quase metade de todos os comboios de passageiros e mais de 90% dos comboios de mercadorias efetuados diariamente no país circulam, pelo menos, em parte da linha do Norte. O melhor tempo de viagem possível de alcançar é de 2h49, podendo reduzir-se para 2h35 quando estiverem concluídas as obras em curso.

Desta forma, com a capacidade e o potencial de aumento de velocidade da linha do Norte praticamente esgotado, a solução mais adequada passa pela construção de uma nova linha, com um traçado inteiramente novo.

2. Como se justifica a opção de construir a nova linha em bitola ibérica? A adoção desta solução, agora, não inviabiliza a migração de bitola ibéria para bitola europeia. Desse modo, os atuais comboios de longo-curso, Alfa Pendular e Intercidades poderão continuar a circular na nova linha.

De momento não existe nenhum ponto do lado de Espanha a aguardar por ligação nacional com bitola europeia.

3. Quanto vai custar a nova linha e quando estará pronta?

A Fase 1 compreende o troço entre o Porto/Soure e tem um investimento de cerca de 3550 milhões de Euros. Esta fase engloba o troço lançado em 12 de janeiro de 2024 (Porto/Oiã), cuja conclusão está prevista para 2030.

4. Como vai se vai financiar a Linha de Alta Velocidade?

O projeto é financiado em parte pelo Banco Europeu de Investimento, pela Banca Comercial, através de pagamentos antecipados do Estado e fundos comunitários (729 M€ numa primeira fase, com possibilidade de captar pelo menos mais 300 M€ numa fase posterior).

5. Quanto tempo vai demorar a viagem na nova linha?

Com a Fase 1 concluída, o tempo de viagem deverá reduzir-se logo das atuais 2h50 para menos de 2 horas. Após a Fase 2, prevê-se que um comboio sem paragens entre Lisboa Oriente e Porto Campanhã faça o trajeto em 1h19, enquanto um serviço com 4 paragens (Leiria, Coimbra, Aveiro e Gaia) fará o trajeto em 1h45.

6. A que velocidade irão circular os comboios?

A nova linha Porto - Lisboa tem uma velocidade de projeto de 300 km/h.

7. Quantas estações terá a nova linha?

Além das estações terminais de Lisboa Oriente e Porto Campanhã, que serão ampliadas, os comboios servirão estações intermédias em Leiria, Coimbra, Aveiro e Gaia. Todas as estações estarão em locais centrais, de fácil acesso e com ligação a outros serviços ferroviários e de transportes coletivos.

8. Com a Linha de Alta Velocidade, a linha do Norte deixará de ter comboios rápidos?

Não, a linha do Norte continuará a ter uma oferta de comboios Intercidades regular ao longo do dia que continuará a servir as estações que atualmente são servidas com tempos de acesso iguais ou melhores do que os atuais.

9. Quanto vão custar os bilhetes?

O preço dos bilhetes nos serviços de alta velocidade será uma decisão comercial dos operadores. No entanto, tendo em conta que os custos operacionais não serão superiores aos atuais, os bilhetes deverão ter um custo médio semelhante ao dos bilhetes do serviço Alfa Pendular.

10. A CP vai lançar algum concurso para o comboio de alta velocidade?

Estes serviços operam num mercado concorrencial, mas está nos planos da CP concorrer.