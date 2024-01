Mistério no Espaço com Murder on Space Station 52

A Dionous Games e a Made from Strings encontram-se a trabalhar em Murder on Space Station 52, uma aventura de ficção cientifica que envolve crime e mistério, passado no Espaço Profundo.

A Dionous Games e os estúdios norte-americanos Made from Strings anunciaram recentemente a sua colaboração para o desenvolvimento e distribuição de Murder on Space Station 52, um jogo de crime e mistério passado algures no Espaço Sideral.

Em Murder on Space Station 52, os jogadores vão encontrar o nosso personagem Edward Locke encurralado numa Estação Espacial, local onde algo aconteceu. Um crime!

Mas mais.... trata-se de um criminoso com requintes de malvadez, ou pelo menos, requintes de insanidade. Acontece que na Estação 52 anda um assassino à solta que, após matar as suas vitimas, deixa chaves nas feridas mortais.

Que mensagem será essa? O que significa? Como será que Locke vai chegar ao criminoso?

Estas, e outras mais, são questões que Locke terá de responder e, correndo o risco de poder vir a ser o último mistério a resolver.

Locke terá, dessa forma, de recolher e analisar pistas, questionar suspeitos e testemunhas, analisar e gerir a sua agenda de detetive e... por fim... caçar o criminoso.

Como se consegue ver pelas imagens e pelo trailer do jogo, pode-se afirmar que a criatividade é algo que não faltou aos elementos dos estúdios Made from Strings. O ambiente e grafismo (desenhado à mão) de Murder on Space Station 52 é, de certa forma, muito peculiar e repleto de estranheza. Desde as localizações dentro da Estação Espacial, até aos personagens e passando pelo próprio Locke, tudo se afigura muito fora da caixa... incomum para o que estamos habituados a ver.

Tão incomum como o modus operandi do assassino (conhecido pelo Keychain Killer)! Enquanto investiga os crimes e tenta encontrar o criminoso, Edward Locke vai ainda participar numa outra aventura. A aventura pela descoberta dele próprio e nessa aventura vai descobrir muito mais do que aquilo que estaria à espera.

Será ainda este ano que os jogadores se poderão juntar a Edward Locke na sua aventura repleta de perigo, mistério, criatividade e momentos memoráveis. Não há data concreta para o lançamento de Murder on Space Station 52, que sairá para PC.