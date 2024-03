Steam vai permitir-lhe partilhar todos os seus jogos nas suas novas “Famílias Steam”

O Steam introduziu recentemente as "Famílias Steam", uma funcionalidade que permite partilhar jogos, aprovar compras e restringir o acesso a menores. Embora a plataforma já tivesse um Modo Família, as funcionalidades eram limitadas. Agora, a Valve decidiu consolidar todas as suas ferramentas num único local e o resultado é fantástico.

As Famílias Steam destinam-se a utilizadores que vivem na mesma casa. Os membros podem partilhar jogos entre si, com gravações e conquistas separadas, e jogá-los sem terem de se ligar à Internet. Os gestores das famílias terão à disposição controlos parentais para permitir o acesso, bem como uma opção para autorizar compras.

De acordo com uma publicação no blog de notícias, as famílias suportam até seis membros e permitem a adição de contas de adultos e crianças. Os adultos podem gerir o grupo e definir controlos parentais para as crianças, enquanto as crianças têm a opção de comprar jogos com a assistência dos pais. Esta última opção é importante, pois evita que as crianças comprem recursos em jogos gratuitos.

Para evitar abusos, a Valve impôs restrições:

Os adultos podem sair de uma Família Steam quando quiserem, mas têm de esperar um ano a partir da data em que entraram para entrar noutra ou criar uma nova.

O que pode fazer nas Famílias Steam?

Algumas das funcionalidades das Famílias Steam já eram oferecidas separadamente, mas agora podem ser geridas num único local. Assim que a família for criada, pode convidar outros membros utilizando o seu nome de utilizador ou através de um código de amigo.

Todos os membros de um grupo familiar partilharão os jogos da sua biblioteca. Esta funcionalidade está ativada por defeito, embora não esteja disponível para todos os jogos. O empréstimo familiar é uma funcionalidade adicionada pelos programadores, pelo que não é garantido para todos os jogos.

Se tudo isto parece ótimo, há alguns pormenores a ter em conta. Um dos mais importantes é o empréstimo de jogos, uma vez que só duas pessoas podem jogar o mesmo, a menos que existam cópias suficientes na biblioteca partilhada. Por exemplo, se o leitor e o seu irmão tiverem uma cópia do Half-Life 2, apenas duas pessoas podem jogá-lo em simultâneo.

Outro ponto de discórdia tem que ver com jogadores que fazem batota. Se um membro do grupo for suspenso por fazer batota na sua cópia do jogo, também será banido. As famílias Steam já estão disponíveis na versão Beta da aplicação.

