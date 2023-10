Alterações climáticas causarão declínio na qualidade da cerveja até 2050

Um novo estudo analisou o impacto das alterações climáticas na qualidade e na quantidade de lúpulo, um ingrediente fundamental para o fabrico de cerveja. Os investigadores descobriram que poderá haver um declínio significativo tanto na quantidade de lúpulo produzido como na sua qualidade até 2050.

Os investigadores previram uma queda de 4 a 18% no rendimento do lúpulo e uma diminuição de 20 a 31% no teor de alfa nos próximos 27 anos.

De acordo com o estudo, o lúpulo é crucial para a indústria da cerveja, especialmente no final do verão. A investigação centrou-se em dados relativos ao período de 1970 a 2050 em 90% das áreas de cultivo de lúpulo do mundo - principalmente na Alemanha, República Checa e Eslovénia.

Amadurecimento precoce prejudica a qualidade

Os investigadores descobriram que as alterações climáticas estão a fazer com que o lúpulo amadureça cerca de 20 dias mais cedo do que antes de 1994. Esta mudança levou a uma redução significativa da produção de lúpulo. O teor de alfa, outro ingrediente essencial para a produção de cerveja, registou uma queda de cerca de 0,6% ao comparar os dados antes e depois de 1994. Estas alterações indicam o impacto das alterações climáticas na qualidade e no rendimento do lúpulo.

Os consumidores de cerveja vão certamente sentir as alterações climáticas, quer no preço quer na qualidade. Isso parece ser inevitável, segundo os nossos dados.

Disse Miroslav Trnka, cientista do Instituto de Investigação das Alterações Globais da Academia das Ciências da República Checa e coautor do estudo.

Além disso, o estudo refere que uma queda significativa na produção e na qualidade do lúpulo até 2050 poderá constituir uma ameaça para a indústria global da cerveja.

Salvaguardar o futuro da cerveja

Para resolver esta questão, o estudo aconselhou a execução de medidas urgentes para se adaptar a estas condições em mudança e garantir o futuro do setor. Descreveu a sua abordagem, combinando dados meteorológicos e modelos para analisar a forma como as alterações climáticas simulam o lúpulo europeu de 1970 a 2050. Neste período, regista-se um aumento da temperatura de 1,4 graus Celsius e uma diminuição da precipitação de 24 mm.

Andreas Auernhammer, um produtor de lúpulo em Spalt, no sul da Alemanha, afirmou que a precipitação total nos seus campos pouco mudou, mas que agora "a chuva não vem na altura certa". O produtor de lúpulo concebeu um sistema de irrigação para alimentar o lúpulo nas alturas cruciais, afirmando: "Teríamos grandes problemas se não conseguíssemos regá-lo".

Trnka declarou: "Os produtores de lúpulo terão de fazer um esforço suplementar para garantir a mesma qualidade de hoje, o que provavelmente implicará a necessidade de um maior investimento apenas para manter o nível atual do produto".

