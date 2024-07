SEAL U EV e SEAL U DM-i da BYD disponíveis em Portugal a partir de 40.169 euros

A BYD já é conhecida do público português, estando a empresa a dar potentes cartas na Europa, no sentido de cimentar a sua posição neste mercado. Com vários modelos já disponíveis, a fabricante de carros elétricos chinesa disponibiliza, agora, em Portugal, os SEAL U EV e SEAL U DM-i a partir de 42.990 euros e 40.169 euros, respetivamente.

Líder mundial no fabrico de veículos movidos a novas energias, a BYD tem conquistado, de forma paulatina, mas consistente, um lugar no mercado global dos carros eletrificados.

Com o catálogo europeu a crescer, a fabricante chinesa já tem disponíveis, em Portugal, dois modelos imperdíveis.

Primeiro, o SEAL U EV

Depois do BYD SEAL e do BYD DOLPHIN, o BYD SEAL U é o mais recente modelo da série Ocean da BYD, concebido de acordo com a linguagem de design "Ocean Aesthetics" da marca. Este SUV do segmento D, é versátil e orientado para o futuro. Com o seu "U" a antever "Utility", este modelo da chinesa BYD prima pelo espaço, o conforto e a praticidade.

O BYD SEAL U EV é proposto em dois níveis de equipamento, ambos com a sua própria configuração de propulsão. Ambas as versões são acionadas por um potente motor elétrico síncrono de ímanes permanentes através das rodas dianteiras. Com uma potência máxima de 160 kW e até 330 Nm de binário, o SEAL U EV é capaz de atingir uma velocidade máxima de 175 km/h.

BYD SEAL U EV versão Comfort

Esta versão dispõe de uma bateria de 71,8 kWh e de uma autonomia de até 420 quilómetros (ciclo combinado WLTP).

BYD SEAL U EV versão Design

Esta versão possui uma bateria de 87 kWh e uma autonomia ainda mais tranquilizadora de até 500 quilómetros (ciclo combinado WLTP).

Mais um modelo 100% elétrico da BYD disponível no nosso país

Este SUV de cinco lugares do segmento D tem 4785 mm de comprimento, 1890 mm de largura, 1668 mm de altura, e uma distância entre eixos de 2765 mm.

O espaço é assegurado com a possibilidade de rebater o banco traseiro em partes (60:40), facilitando a expansão do volume de carga de 552 para 1440 litros.

À semelhança do BYD SEAL U DM-i, este BYD SEAL U EV está equipado com a Blade Battery e com uma série robusta de tecnologias de segurança e auxílio à condução. Mais, o SEAL U EV oferece conetividade e infoentretenimento inteligentes, mesmo remotamente através da aplicação BYD no seu smartphone.

O Sistema de Cockpit Inteligente da BYD é operado pelo ecrã rotativo elétrico de 12,8'' ou 15,6'', dependendo da versão,- com o qual pode escolher se quer o ecrã em formato paisagem ou retrato - enquanto uma variedade de informações para o condutor é apresentada no painel LCD de instrumentos de 12,3''.

O BYD SEAL U vem equipado de série com um carregador trifásico CA de 11 kW a bordo e é capaz de atingir velocidades de carregamento ultra-rápidas em CC de até 140 kW. Isto significa que são necessários apenas 27 a 28 minutos para carregar a bateria Blade Battery de 30% a 80% da sua capacidade.

Preço e disponibilidade

A gama da versão BYD SEAL U EV chega com seis cores para a carroçaria e dois temas de cores para o interior. O BYD SEAL U 100% elétrico será oferecido com uma garantia total do fabricante de 6 anos/150.000 km, uma garantia de 8 anos/200.000 km para, pelo menos, 70% da capacidade original da bateria, bem como uma garantia de 8 anos/150.000 km para o motor elétrico de série.

O novo BYD SEAL U EV Comfort está disponível a partir de 42.990 euros, enquanto o BYD SEAL U EV Design está disponível por 45.790 euros.

O BYD SEAL U DM-i também já está disponível em Portugal

Este é o primeiro veículo híbrido elétrico plug-in (PHEV) da BYD na Europa com a tecnologia Super DM (Dual Mode) da fabricante. Esta tecnologia representa uma evolução revolucionária na tecnologia PHEV inteligente. Exclusivamente desenvolvida pela BYD, oferece benefícios como eficiência energética, baixo consumo de combustível, desempenho de condução e conforto.

No SEAL U DM-i, o "i" simboliza a "Inteligência", incorporando princípios de condução inteligentes e energeticamente eficientes. A tecnologia Super DM da BYD dá prioridade à energia elétrica, com uma dependência mínima do combustível, tornando o veículo mais amigo do ambiente, com maior eficiência energética e menor consumo de combustível.

Portugal está a receber duas versões de equipamento do BYD SEAL U DM-i, ambas destinadas aos clientes que procuram um veículo amigo do ambiente, sem comprometer a autonomia, o caráter prático e a acessibilidade económica.

BYD SEAL U DM-i versão Boost

Esta versão está equipada com um motor híbrido de 1,5 L com tração dianteira e 72 kW (97 cv) de potência, que funciona em conjunto com o motor elétrico de alta capacidade de 145 kW (194 cv). Esta versão está equipada com a bateria Blade Battery de 18,3 kWh, assim como a versão Design.

A potência total do sistema propulsor para esta versão é de 160 kW (215 cv) e o binário máximo é de 300 Nm.

O veículo nesta versão consegue atingir um atrativo consumo de combustível combinado de apenas 0,9 L/100 km, o consumo elétrico combinado é de 21 kWh/km e o consumo elétrico durante a condução em cidade é de 14,5 kWh/100 km.

Esta versão Boost, com tração dianteira, oferece uma autonomia de 80 quilómetros 100% elétrica, assegurando uma autonomia acumulada de 1080 quilómetros (WLTP).

BYD SEAL U DM-i versão Design

Esta versão possui dois motores elétricos de alta potência (150 kW/201 cv à frente e 120 kW/161 cv atrás) e a eficiente bateria BYD Blade Battery de 18,3 kWh, complementada pelo motor a gasolina de quatro cilindros turbo de 1,5L, desenvolvido internamente, que produz 96 kW (129 cv), para trabalhar em conjunto com os dois motores elétricos.

A potência máxima total do sistema é de 238 kW (319 cv) e o binário máximo total é de 550 Nm. O BYD SEAL U DM-i Design tem uma configuração de tração às quatro rodas.

Relativamente aos consumos, esta versão consegue 1,2 L/100 km, com um consumo elétrico combinado de 23,5 kWh/km, e um consumo elétrico durante a condução em cidade de 16,1 kWh/100 km.

Depois, a versão Design, com tração às quatro rodas, tem uma autonomia de condução 100% elétrica de 70 quilómetros (ciclo WLTP), garantindo uma autonomia total de 870 quilómetros (WLTP). Mais do que isso, assegura uma aceleração de 0-100 km/h em 5,9 segundos.

BYD SEAL U DM-i: um carro que vai despertar a curiosidade dos portugueses

O BYD SEAL U DM-i tem dois modos de condução para todos os níveis de equipamento: EV (100% elétrico) e HEV (híbrido elétrico). Além disso, os condutores não terão de se preocupar com a autonomia em modo elétrico ou com o local de carregamento.

Adicionalmente, o motor carrega a bateria (entre 25% e 70%, o que é ajustável), pelo que a condução em modo elétrico está sempre disponível. A bateria também é carregada através da tecnologia de regeneração.

À semelhança de todos os veículos de passageiros da BYD comercializados na Europa, o BYD SEAL U DM-i está equipado de série com a tecnologia Blade Battery, sem cobalto, desenvolvida internamente com o objetivo principal de otimizar a segurança, a durabilidade, a longevidade, o desempenho e a utilização do espaço.

Todas as versões de equipamento do BYD SEAL U DM-i oferecem 11 kW de carregamento AC (alternado) trifásico e 18 kW de carregamento DC (contínuo) de 11kW AC. Com isto, o tempo de carregamento DC (de 30% a 80%) demora apenas 35 minutos. Além disso, a bateria do BYD SEAL U DM-i suporta a função V2L (Vehicle-to-Load), permitindo que o carro seja utilizado como uma fonte de alimentação portátil para dispositivos elétricos.

O SUV de cinco lugares do segmento D tem 4775 mm de comprimento, 1890 mm de largura, 1670 mm de altura, e uma distância entre eixos de 2765 mm. Mais, o banco traseiro pode ser rebatido parcialmente (60:40), facilitando a expansão da capacidade da bagageira de 425 para 1440 litros.

O Sistema de Cockpit Inteligente da BYD é operado pelo ecrã rotativo de 15,6'' - com o qual pode escolher se quer o ecrã em formato paisagem ou retrato - enquanto uma série de informações para o condutor é apresentada no completo painel LCD de instrumentos de 12,3''

Tal como acontece com todos os modelos da BYD, a marca assegura elevados padrões de segurança passiva e ativa, especialmente em matéria de auxílio ao condutor.

Preço e disponibilidade do BYD SEAL U DM-i

O novo BYD SEAL U DM-i está disponível em dois níveis de equipamento, Boost e Design, e em cinco cores: Delan Black, Time Grey, Snow White, Tian Qing (Azul) e Boundless Cloud.

O BYD SEAL U DM-i Boost tem um PVP de 40.169 euros, enquanto o BYD SEAL U DM-i Design tem um PVP de 46.168 euros. O BYD SEAL U DM-i será oferecido com uma garantia total do fabricante de 6 anos/150.000 km, uma garantia de 8 anos/200.000 km para, pelo menos, 70% da capacidade original da bateria, bem como uma garantia de 8 anos/150.000 km para o motor elétrico de série.

No âmbito do lançamento do modelo em Portugal, a BYD tem em vigor até ao dia 31 julho uma campanha com oferta de um carregador elétrico, válida para todas estas versões do SEAl U.

BYD SEAL U