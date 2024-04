E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, o Pplware festejou o seu 19º aniversário! Analisámos ainda a Ebike DYU D3F, falámos do novo robô Atlas da Boston Dynamics, de nova tecnologia em células solares, e muito mais.

HOJE O PPLWARE.COM FAZ 19 ANOS.

Em 19 anos muita coisa mudou. Hoje os desafios são outros. Se no início a novidade eram os melhores preços para termos ADSL, hoje estamos a falar em Inteligência Artificial que, em muitos casos, já substitui o ser humano. Se há quase duas décadas, estávamos a falar de Internet a 4 MB, hoje falamos de 5G na Lua. O Winamp era a pérola para o MP3 e o Firefox era o rei dos navegadores. Nos carros, os vidros elétricos ainda eram uma opção em muitos modelos, hoje voamos baixinho nestes bólides que parecem naves espaciais. Em resumo, muita coisa mudou nestes dezanove anos.

Neste décimo nono aniversário, estamos todos de parabéns: leitores, parceiros, amigos e staff. Venham mais uns tantos!

Pelo aumento da procura, dos incentivos e das exigências governamentais, um largo leque de fabricantes está a optar pela mobilidade elétrica, em detrimento dos motores de combustão interna. A Aston Martin, por sua vez, afirmou que vai fabricar estes modelos "enquanto for permitido".

Os dias de sol já chegaram e prometem ficar por bastante tempo, estando assim reunidas as condições ideais para usar a bicicleta elétrica nas deslocações diárias. Mesmo para quem precisa de se deslocar no comboio no percurso casa trabalho, há Ebikes muito práticas para esse tipo de utilização, e a Ebike DYU D3F é um desses casos.

Quando o assunto é agilizar processos, a tecnologia é mestre, pois apresenta soluções inovadoras e facilitadoras. Assim sendo, um investimento milionário poderá resultar em entregas de carga útil em apenas 90 minutos, por via da órbita da Terra.

Estamos ainda a algumas décadas para resolver os vários tipos de cancro que existem. Mas estamos no bom caminho. Por vezes, a cura pode estar à frente dos nossos olhos. Um exemplo disso foi a descoberta fantástica feita por um adolescente de 14 anos. Ele recebeu um prémio pela solução inovadora que visa tratar o cancro da pele com sabonete.

Se a geração atual não sabe viver sem telemóveis, as anteriores ainda estranham muitas das coisas que a tecnologia proporciona. Nomeadamente, o vício dos smartphones. Nesse sentido, a Heineken juntou-se a outras empresas e lançou aquele a que chamaram "Boring Phone" (em português, "Telemóvel Chato").

A Boston Dynamics reformou o velho Atlas hidráulico. O novo robô apareceu agora elétrico e com um porte incrível. Este modelo, que dá um ar revolucionário ao humanoide, apresenta um design aprimorado, maior força e amplitude de movimentos superiores aos humanos. Sim, leu bem!

A impressão 3D possui já uma série de aplicabilidades em várias áreas, sendo útil desde a engenharia até à medicina. Agora, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou implantes cranianos inovadores impressos para entrarem no mercado americano.

Agora que as lojas de apps já chegaram ao iPhone, a Apple tem de começar a olhar para mais exigências da Europa. O próximo passo será o sistema de pagamentos por NFC, que deverá ver a proposta apresentada aceite e ser alterado e aberto a todos já no próximo mês de maio.

Nos últimos meses, tem sido registado um crescente número de casos de CEO Fraud. Nesse sentido, é preciso primeiro conhecer que tipo de esquema é este e que recomendações devem ser seguidas.

Os automóveis estão cada vez mais inteligentes e tiram partido do mais tecnológico que existe. Já falámos em vários exemplos, mas hoje trazemos uma aplicação da Honda que tira partido não só da tecnologia dos automóveis, como também do poder da Inteligência Artificial (AI) para "ver" o que os invisuais dentro dos carros não conseguem ver.

O mundo da aviação está a passar por uma transformação revolucionária graças ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Recentemente, investigadores austríacos, deram um passo significativo no sentido de uma aviação autónoma e amiga do ambiente, criando células solares ultraleves e flexíveis que poderão mudar a forma como geramos e utilizamos a energia.

Um novo estudo de investigadores do MIT e da Universidade de Washington revelou um modelo de IA que pode prever com precisão as ações futuras de uma pessoa ou de uma máquina.