Entregas em 90 minutos: Sierra Space quer fornecer carga útil a partir da órbita da Terra

Quando o assunto é agilizar processos, a tecnologia é mestre, pois apresenta soluções inovadoras e facilitadoras. Assim sendo, um investimento milionário poderá resultar em entregas de carga útil em apenas 90 minutos, por via da órbita da Terra.

Apesar de o transporte de mercadorias ser feito por várias vias, como o mar e o céu, há empresas a explorar outra, mais irreverente: o espaço. Após sabermos que a chinesa Alibaba está, alegadamente, a estabelecer uma parceria com uma empresa de foguetões, com o objetivo de enviar mercadorias para todo o mundo em apenas uma hora, conhecemos, agora, os planos da Sierra Space.

A Sierra Space, uma empresa líder em tecnologia espacial comercial, acaba de entregar a sua nave espacial, Sierra Space Ghost, à fase final de testes. O objetivo da equipa passa por permitir a entrega de carga, a partir da órbita, para qualquer local na Terra.

O Sierra Space Ghost Beta, parte da recém-anunciada incubadora Sierra Space Axelerator da empresa, é um sistema de proteção térmica de vanguarda concebido para o regresso seguro de pequenas cargas úteis do espaço.

Sierra Space quer ajudar no fornecimento em situação de conflito

Uma combinação de tecnologia e alargamento dos limites da logística espacial poderá revolucionar o transporte de carga, agilizando o processo e reduzindo-o para uma hora e meia.

A empresa quer ter impacto nos casos de resposta a catástrofes e nos esforços de ajuda humanitária. Para isso, concebeu o Ghost, que tem potencial para revolucionar a entrega de cargas úteis, permitindo, além de outras coisas, aterrar em áreas sem instalações de aterragem.

Esta capacidade do Sierra Space Ghost, a par da promessa de redefinir a forma como os mantimentos críticos de defesa são entregues em todo o mundo, torna-o promissor.

Este sistema incluirá o carregamento de mantimentos predefinidos, tais como kits de sobrevivência, um barco insuflável, e comida e armamento, em várias "unidades". Estas serão, depois, lançadas em órbita.

Uma unidade Ghost poderá permanecer em órbita até cinco anos antes de serem necessários quaisquer mantimentos. Quando estes precisarem de ser entregues, um motor para tirar o satélite da órbita abrandá-lo-á o suficiente para a gravidade da Terra. Assim, iniciará a sua descida em direção à superfície do planeta.

No caminho, o escudo térmico do sistema protegerá a carga útil do calor intenso da reentrada. Depois de entrar em segurança na atmosfera da Terra, o escudo térmico será descartado e o parapente do sistema, de proteção suave e semelhante a um guarda-chuva, abrir-se-á.

À medida que continuamos a inovar rapidamente, este teste permite-nos construir, testar, aprender e acelerar o desenvolvimento de um novo ativo operacional revolucionário para a segurança nacional. Prevemos ter um inventário de veículos Sierra Space Ghost estrategicamente posicionados e prontamente acessíveis e implantáveis em 90 minutos, em locais críticos em qualquer lugar da Terra. O Sierra Space Ghost permite que os nossos clientes forneçam recursos vitais ao pessoal da linha de frente com precisão e velocidade incomparáveis.

Explicou Tom Vice, CEO da Sierra Space, num comunicado oficial.

A Sierra Space pensou este projeto, porque os seus módulos de carga foram concebidos para arder nas missões da NASA, nas quais participa para trazer lixo do espaço. O objetivo passa, então, por reutilizá-los.

Para já, não há data prevista para a entrada em funcionamento do sistema.

Porém, o Sierra Space Ghost continuará a ser experimentado sob um robusto programa de testes beta, desenvolvendo operações em tempo real. Estes permitem que a equipa da Sierra Space considere a infraestrutura e a arquitetura necessárias para operar a nave espacial, bem como o sistema de comunicações, o sistema de dados e o registo de todas as vertentes das operações.