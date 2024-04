EmpowHER: Instituto Superior Técnico vai celebrar as mulheres do mundo da engenharia

O Instituto Superior Técnico vai receber o segundo EmpowHER, no dia 23 de abril deste ano. O evento, organizado de estudantes para estudantes, visa celebrar as mulheres no mundo da engenharia.

A Women in Engineering do Instituto Superior Técnico (WiE IEEE IST Student Branch) é uma organização que procura promover a igualdade de género no mundo da engenharia, por via de eventos. Dos workshops às palestras, a ideia passa por dar a conhecer ao universo estudantil os problemas, bem como as soluções, que se encontram na área.

Este ano, a organização realizará a 2.ª edição do EmpowHER, o seu maior evento, no dia 23 de abril de 2024, num esforço para aproximar os estudantes do mercado de trabalho. Todos quantos tiverem interesse poderão celebrar o dia da mulher na engenharia, participando em palestras e roundtables, que contarão com muitas histórias e experiências, partilhadas por diversas mulheres.

Além de aproximar a comunidade estudantil de um potencial futuro profissional, o EmpowHER quer incentivar os futuros engenheiros e as futuras engenheiras a prosseguirem os seus estudos nas áreas ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

Focada nas mulheres das áreas STEM, a WiE do Instituto Superior Técnico pretende motivar e preparar as estudantes para um mercado de trabalho volátil, mas mais igualitário.

2.ª edição do EmpowHER acontece já no dia 23 de abril

A edição deste ano será composta por três palestras e duas roundtables. Serão, ainda, promovidos momentos de networking, previstos para os coffee breaks.

De modo a aproximar os estudantes da realidade corporativa, cada oradora partilhará, informalmente, a sua experiência profissional, em palestras de 35 minutos, disponibilizando-se para esclarecimento de possíveis dúvidas nos 10 minutos seguintes.

Para mais informações relativamente ao EmpowHER, espreite a página do evento aqui.