IA da IBM ajudará o clube de futebol Sevilha a escolher jogadores para recrutar

O clube de futebol espanhol Sevilha estabeleceu uma parceria com a IBM para utilizar a watsonx, plataforma de Inteligência Artificial (IA) da empresa, para ajudar a escolher jogadores para a sua equipa. A colaboração levou ao desenvolvimento do Scout Advisor, ferramenta que tem como objetivo melhorar o processo de recrutamento e aumentar a vantagem competitiva.

O recrutamento de jogadores em clubes de futebol profissional é uma indústria multimilionária. Trata-se de investimentos efetuados com base em contratos de longa duração e numa elevada incerteza quanto ao desempenho dos jogadores, o que dificulta a previsão do retorno do investimento (Return Of Investment - ROI).

Convencionalmente, a prática tem-se baseado em observações feitas por Scouters e na análise de dados recolhidos sobre um número limitado de fatores que podem ser facilmente quantificados. No entanto, isto tem limitações, uma vez que consome muito tempo.

Os programas de IA nos últimos anos abriram novas possibilidades para essa análise, que não só utiliza um conjunto de dados muito maior, mas também pode fornecer informações valiosas a partir dos dados disponíveis.

O que é o Scout Advisor?

O Sevilha FC já mantém uma grande base de dados de avaliações de jogadores com base em dados de desempenho. No passado, isto ajudou a equipa a identificar estrelas do futebol em ascensão, como Dani Alves, Ivan Rakitic e Sergio Romero, que passaram pelo programa de olheiros do Sevilha antes de serem escolhidos por outros clubes de futebol.

O clube também é conhecido por desenvolver a sua análise de dados para caracterizar os jogadores com base nas suas capacidades e desempenhos. Em parceria com a IBM, o clube irá combinar as suas capacidades com a IA generativa para colmatar os desvios entre as métricas baseadas em dados e as observações humanas. Espera-se que a utilização do Scout Advisor melhore a identificação dos jogadores e tome decisões mais informadas.

Com as devidas proteções, a IA continua a ser um divisor de águas para empresas em muitos setores que procuram modernizar as operações. Neste caso, produzem insights confiáveis e explicáveis que promovem os objetivos de um clube de futebol competitivo, transformando o trabalho de um olheiro de futebol.

Disse Ana Paula Assis, gerente geral da IBM.

Como funciona o Scout Advisor?

Construído com base na watsonx da IBM, o Scout Advisor utiliza o processamento de "linguagem natural" e "modelos fundamentais" para pesquisar e analisar grandes quantidades de informação em bases de dados para avaliar potenciais candidatos para recrutamento. Isto inclui dados quantificáveis, como a altura, os minutos jogados ou os golos marcados, e informações introduzidas em formato de texto em mais de 200 mil relatórios, refere um comunicado de imprensa.

Com o Scout Advisor, o Sevilha FC pode agora utilizar Large Language Models (LLM) para melhorar a precisão da identificação dos jogadores. Curiosamente, também permitirá que os olheiros descrevam as características do jogador como um prompt para acionar a IA para retornar uma lista selecionada de candidatos com base nos requisitos.

A nossa equipa de olheiros e analistas está empenhada em encontrar os melhores jogadores para apoiar o sucesso da nossa equipa e tem trabalhado incansavelmente para construir uma base de dados impressionante de relatórios de jogadores e agora, com o apoio da IBM, podemos utilizar este ativo em todo o seu potencial. Acreditamos que esta colaboração terá um impacto positivo não só para o Sevilha FC, mas para a indústria do desporto em geral.

Afirmou José María del Nido Carrasco, Presidente do Sevilha FC.

