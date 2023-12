Jeff Bezos fala sobre Elon Musk e afirma acreditar numa humanidade interplanetária

A rivalidade entre Elon Musk e Jeff Bezos está ao rubro na corrida ao espaço, com a SpaceX e a Blue Origin a disputarem contratos com a NASA e a conseguirem um voo espacial no mais curto espaço de tempo e ao menor custo possível. No entanto, uma entrevista ao fundador da Amazon no podcast de Lex Fridman revelou que os dois líderes partilham uma visão para o futuro da humanidade: uma raça humana interplanetária.

Embora a vida de Jeff Bezos tenha estado mais exposta aos holofotes após o seu namoro com a empresária e apresentadora Lauren Sanchez, o bilionário raramente é entrevistado. Numa conversa com Fridman, Bezos falou abertamente sobre os seus atuais projetos espaciais e sobre a relação que mantém com os seus rivais na corrida espacial, pondo de lado a suposta rivalidade pessoal com Elon Musk.

Ambos os magnatas tiveram carreiras de sucesso e, por isso, algumas das empresas que criaram ou em que investiram acabaram por ser concorrentes diretas: a SpaceX com a Blue Origin na corrida espacial; a Tesla e a Rivian no setor dos veículos elétricos e a Starlink com o Projeto Kuiper na criação de uma rede global de comunicações por satélite.

"A julgar pelos resultados, ele deve ser um líder muito capaz"

Perante as perguntas do entrevistador, Bezos respondeu com tom conciliatório à alegada rivalidade entre os dois.

Não conheço o Elon muito bem. Quer dizer, conheço a sua personalidade pública, mas sei que não se pode conhecer ninguém pela sua personalidade pública. É impossível. Podes pensar que os conheces, mas garanto-te que não. Provavelmente conheces o Elon muito melhor do que eu, Lex. Mas, a julgar pelos resultados, ele deve ser um líder muito capaz. Não há hipótese de gerir a Tesla e a SpaceX sem ser um líder capaz. É impossível.

O tom conciliador de Bezos e o de Elon Musk quando fala das qualidades de Bezos como pessoa e empresário, parece indicar que os dois bilionários deixaram de lado as suas armas de guerra após o confronto jurídico entre a Blue Origin e a SpaceX sobre a sua luta para assumir os projetos espaciais da NASA.

Jeff Bezos e Elon Musk partilham uma mesma visão

No entanto, apesar das divergências entre Elon Musk e Jeff Bezos sobre a competitividade das suas empresas, os dois bilionários partilham uma visão: o futuro da humanidade está no espaço.

Gostaria de ver mil milhões de seres humanos a viver em todo o sistema solar. Se tivéssemos mil milhões de seres humanos, teríamos, num determinado momento, milhares de Mozarts e milhares de Einsteins. Teríamos um sistema solar cheio de vida, inteligência e energia. Teríamos facilmente garantida a sobrevivência da nossa civilização com todos os recursos do sistema solar. A única forma de concretizar esta visão é através de grandes estações espaciais. As superfícies planetárias são demasiado pequenas.

Afirmou Bezos na sua entrevista.

Elon Musk também tem a visão de uma humanidade interplanetária. Na sua biografia, Musk afirma: "É como uma pequena vela na vastidão escura do universo, e a obrigação da humanidade é evitar que se apague".

