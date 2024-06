Fundador da BYD diz que a Europa e os EUA têm medo dos carros elétricos chineses. Será?

Com as barreiras aos carros elétricos chineses a serem erguidas, tardou um pouco até que as fabricantes se pronunciassem sobre elas. O fundador da BYD disse, recentemente, que a Europa e os Estados Unidos da América (EUA) têm medo dos carros elétricos da China.

A voz de uma das marcas chinesas mais relevantes no panorama ocidental afirmou que a reação deste lado do mundo é uma prova da força da indústria automóvel chinesa.

Na perspetiva de Wang Chuanfu, fundador, presidente e diretor-executivo da BYD, atacando os esforços da Europa e dos EUA para restringir as importações de automóveis fabricados na China, os países estrangeiros têm "medo" dos veículos elétricos chineses

Há muitos exemplos de políticos de outros países que estão preocupados com os veículos elétricos na China.

Disse Wang, numa cimeira da indústria na cidade de Chongqing, no sudoeste da China, na sexta-feira.

Na opinião do bilionário, fundador da maior empresa automóvel da China, "se não formos suficientemente fortes, eles não terão medo de nós".

Contexto deste combate entre a China e o Ocidente

Conforme temos acompanhado, a China tem sido fortemente visada nas novas políticas ocidentais, com os EUA a imporem taxas de 100% sobre os seus carros elétricos, e a União Europeia a ponderar medidas, para já, desconhecidas.

Consciente desta ofensiva, o país asiático já pondera, inclusivamente, retaliar com taxas de 25% sobre os carros com motores superiores a 2,5 litros.

No seu discurso, Wang da BYD apelou à indústria para abraçar a concorrência, se quiser gerir a transição para os veículos elétricos.

Conforme mencionado pelo Automotive News Europe, os veículos elétricos fabricados por marcas chinesas como a MG da SAIC e a BYD representaram pouco menos de 9% dos carros elétricos a bateria vendidos na Europa no ano passado, de acordo com a Dataforce.

Contudo, este valor deverá aumentar para cerca de um quinto até 2027, segundo afirmou o grupo Transport & Environment, em março.

