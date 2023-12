Twitch volta atrás na sua política de “nudez artística” após apenas dois dias

No dia 13 de dezembro, a Twitch atualizou a sua política de conteúdos sexuais depois de um grupo de streamers a ter forçado a mudar de posição. Nos últimos dias, surgiram várias streams, como as da cosplayer Morgpie, que sugeriam cenas de nudez, mas não era claro se estavam ou não dentro das diretrizes da plataforma. Isto fez com que a Twitch voltasse atrás na sua política.

A Twitch tentou resolver esta situação alterando as suas duas políticas de conteúdo sexual. Assim, algumas cenas que antes eram proibidas passaram a ser permitidas, embora com um rótulo de conteúdo explícito.

Em particular, uma delas visava representações artísticas de nudez, ou seja, conteúdo fictício centrado em partes íntimas do corpo (desenhadas, animadas ou esculpidas), independentemente do género.

Twitch volta atrás! Não permitirá mais a nudez artística

Dois dias depois de implementar a mudança acima mencionada, a Twitch deu um passo atrás em tudo o que tem a ver com "nudez artística". O serviço, propriedade da Amazon, disse que "representações de nudez real ou fictícia" estão novamente proibidas, uma medida que argumenta que a inteligência artificial pode ser usada para criar imagens que são virtualmente indistinguíveis da realidade.

A IA generativa está a avançar a passos largos, o que faz com que muitas imagens ou vídeos sejam bastantes realistas. Há certamente um desafio em identificar o que é gerado por algoritmos e o que é real na Internet. A plataforma também refere que tem sido rápida a remover conteúdos sexuais que violam a nova política.

É de notar que nem todas as alterações implementadas desde a passada quarta-feira se tornaram ineficazes. Os conteúdos que destacam partes do corpo como os seios, as nádegas ou a região pélvica (mesmo que estejam completamente cobertos por roupa), bem como a arte corporal nos seios e nas nádegas (independentemente do género), e o twerking e a pole dance continuam a ser permitidos na plataforma.

Também é importante ter em conta que, mesmo com as últimas alterações, a Twitch não permitiu a nudez total ou parcial. Também não houve alterações relativamente a jogos sexuais, violência sexual ou pornografia, que continuam a ser completamente proibidos.

