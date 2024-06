DuckDuckGo já deixa utilizadores conversar com a IA, mas de forma anónima e segura

Com a IA cada vez mais presente, todos os serviços procuram trazer para si esta capacidade. São várias as formas em que isso é feito e o DuckDuckGo acaba de revelar como o pretende fazer. Será através de um chatbot e permitirá ter conversas com a IA. Mas, e como é regra no DuckDuckGo, tudo será anónimo e totalmente privado.

DuckDuckGo já deixa conversar com a IA

A novidade foi revelada agora e dá conta de que a DuckDuckGo lançou as conversas privadas com a IA. Esta novidade irá permitir que os utilizadores acedam anonimamente a vários modelos de IA como o GPT-3.5 Turbo e Claude 3 Haiku.

Uma parte importante desta novidade é que a DuckDuckGo não armazenará as conversas. Além disso, nem as empresas por de trás de cada modelo de IA vão poder usá-las para treinar estes modelos de IA. Para manter as conversas anónimas, a DuckDuckGo irá chamar os modelos de conversa no seu nome, substituindo o endereço IP pelo seu próprio.

Tudo funciona de forma anónima e segura

Conforme pode ser visto na sua política de privacidade, remove todos os metadados que contém as informações pessoais, incluindo o endereço IP, antes de enviar a consulta. Tal como acontece com o browser DuckDuckGo, os utilizadores podem usar um botão para limpar as suas conversas.

Além do GPT-3.5 e do Claude, o chat IA do DuckDuckGo também oferece acesso aos modelos Llama 3 70B da Meta e ao Mixtral 8x7B. Os utilizadores podem aceder às conversas de IA do DuckDuckGo acessando duck.ai ou usando os atalhos “!ai” ou “!chat bang”. Esta também está presente na barra do menu superior da pesquisa DuckDuckGo.

A pesquisa também já usa esta novidade

Este recurso será gratuito para uso “num limite diário”, mas a DuckDuckGo diz que pode eventualmente lançar um plano pago com limites mais alargados e acesso a modelos mais avançados. A empresa também prevê adicionar mais modelos de chat, incluindo aqueles hospedados pelo DuckDuckGo ou pelos utilizadores.

Esta não é a primeira abordagem no campo da IA. No ano passado, foi lançado o DuckAssist no mecanismo de pesquisa. Este é um recurso que mostra automaticamente respostas geradas por IA, tal como o Microsoft Copilot e Google Gemini fazem atualmente.