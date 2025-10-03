Após despedir 1500 pessoas, Elon Musk entrega o futuro do Grok a um jovem de 20 anos

A xAI, empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, está novamente no centro das atenções após uma vaga de despedimentos em massa. A controvérsia adensa-se com a nomeação de um jovem de 20 anos recém-licenciado do ensino secundário para liderar o desenvolvimento do seu produto estrela, o Grok.

Quem é o jovem de 20 anos responsável pelo Grok?

As decisões erráticas e, por vezes, polémicas de Elon Musk nos seus vários projetos parecem não ter fim à vista. O mais recente episódio controverso voltou a colocar o magnata sob escrutínio, não apenas por ter despedido cerca de 1500 funcionários da sua empresa xAI, mas sobretudo pela figura escolhida para resolver os problemas que levaram a esta reestruturação drástica.

O novo líder responsável pelo desenvolvimento do Grok - o chatbot de IA e produto principal da xAI - é Diego Paisini, um jovem que concluiu o ensino secundário em 2023. Esta jovem promessa do setor tecnológico terá a seu cargo a implementação das mudanças e melhorias na IA integrada na rede social X.

Contudo, os seus primeiros passos indicam que o seu modus operandi poderá não ser muito diferente do seu chefe.

De acordo com um perfil publicado pelo portal Business Insider, com base em informações do LinkedIn, Paisini é um jovem estudante de Informática que frequentava a Universidade da Pensilvânia. Após a sua contratação pela xAI, o seu percurso académico encontra-se agora em pausa.

Durante o ano de 2024, foi estagiário na empresa de investimentos Contrary, que, por sua vez, colaborou com empresas proeminentes como a Anduril Technologies (tecnologia de defesa) e a Replit (software para desenvolvimento de bots de IA).

Um estilo de liderança que espelha o de Musk

Apesar da sua juventude e aparente inexperiência, Paisini parece ter assimilado rapidamente a filosofia de gestão exigente de Elon Musk. Uma das suas primeiras ações como novo líder de desenvolvimento do Grok foi convocar uma reunião geral com os funcionários, na qual, segundo o Business Insider, garantiu que não haveria mais despedimentos.

No entanto, na semana de 15 de setembro, cerca de 100 trabalhadores da xAI foram dispensados, reduzindo a equipa que agora lidera para 900 pessoas.

É importante notar que Paisini não é o primeiro jovem da Geração Z a assumir um cargo de elevada responsabilidade nas empresas de Elon Musk. O proprietário do X já demonstrou uma clara preferência por jovens prodígios, como Luke Farritor, de 24 anos, e Edward Coristine, de apenas 19.

Farritor é uma das figuras de proa do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), um organismo criado por Donald Trump especificamente para Elon Musk após a sua reeleição, e que continua a operar apesar do rompimento de relações entre ambos. A sua especialidade é o uso de IA para otimizar o funcionamento do governo.

Por sua vez, Coristine também fez parte do DOGE e chegou a ser estagiário na Neuralink, outra das empresas de Musk. Contudo, abandonou o organismo governamental pouco depois de Musk se ter afastado da sua liderança.

