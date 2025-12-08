Utilizadores afirmam ver anúncios no ChatGPT. OpenAI diz que isso não é verdade

Há muito que se fala da probabilidade do ChatGPT passar a ter anúncios, algo que ninguém quer presente nesta IA. Com esta ideia a ganhar força, surge agora uma quase certeza. Há utilizadores que afirmam ver anúncios no ChatGPT. Claro que a OpenAI diz que isso não é verdade.

Utilizadores a ver anúncios no ChatGPT

Estes anúncios que vê estão agora a ser vistos no ChatGPT podem não ser propriamente anúncios, pelo menos de acordo com a OpenAI. Nick Turley, responsável do ChatGPT na OpenAI, esclareceu a confusão em torno dos possíveis anúncios que aparecem no chatbot de IA.

Numa publicação no X, Turley afirmou que “não há testes ao vivo para anúncios” e que “quaisquer capturas de ecrã que tenha visto ou não são reais, ou não são anúncios”. A explicação do executivo da OpenAI surge após outra publicação do ex-funcionário da xAI, Benjamin De Kraker, no X, que ganhou repercussão, apresentando uma captura de ecrã que mostra uma opção de compra na Target dentro de uma conversa do ChatGPT.

OpenAI diz que isso não é verdade

Daniel McAuley, da OpenAI , respondeu à publicação, argumentando que não se trata de um anúncio, mas sim de um exemplo de integração de aplicações que a empresa anunciou em outubro. No entanto, o diretor de investigação da empresa, Mark Chen, também respondeu no X que “falharam” neste caso, acrescentando que “qualquer coisa que pareça um anúncio precisa de ser tratada com cuidado”.

“Desativamos este tipo de sugestões enquanto melhoramos a precisão do modelo”, escreveu Chen no X. “Também estamos à procura de melhores controlos para que possa diminuir ou desativar esta função, caso não a considere útil.”

Afinal quem tem razão neste caso?

Ainda existe muita incerteza sobre se a OpenAI irá introduzir anúncios no ChatGPT, mas em novembro, alguém descobriu um código numa versão beta da aplicação ChatGPT para Android que fazia várias menções a anúncios.

Mesmo na publicação de Turley a desmentir a inclusão de anúncios em direto, o executivo da OpenAI acrescentou que “se optarmos por anúncios, adotaremos uma abordagem ponderada”. Turley publicou ainda que “as pessoas confiam no ChatGPT e tudo o que fizermos será pensado para respeitar essa confiança”.