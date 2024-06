Apple terá uma surpresa para a segurança! App Passwords pode ser apresentada na WWDC

Estamos a poucos dias do início da WWDC de 2024. Este será o palco onde a Apple irá revelar as novidades que desenvolverá para os seus sistemas operativos durante os próximos meses. As novidades vão ser muitas e agora surgiu a informação de uma potencial surpresa no campo da segurança. A Apple deverá revelar uma nova app dedicada a guardar e gerir as passwords do utilizador.

Apple pode ter uma surpresa para a segurança

A Apple estará a preparar-se para lançar uma nova app chamada Passwords para ajudar os utilizadores a gerir as suas informações de autenticação. Esta informação é avançada pela conhecida Bloomberg. A empresa apresentará esta sua próxima (potencial) novidade no seu evento Worldwide Developers Conference (WWDC) que terá lugar na próxima semana.

Esta é uma mudança de algo que a Apple já oferece aos utilizadores. A empresa já permite que os utilizadores guardem as suas passwords no iPhone, iPad ou Vision Pro usando o iCloud Keychain. A nova app deverá sincronizar da mesma forma.,

A diferença que existirá é que os logins vão ser separados em categorias diferentes, como contas, redes Wi-Fi e chaves de acesso. No entanto, a Bloomberg diz que a nova app Passwords também estenderia o suporte para Windows. Por agora não existe informação sobre um potencial suporte para Android.

App Passwords pode ser apresentada na WWDC

Espera-se que esta nova app faça a sua estreia no iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15. Conforme foi informado pela Bloomberg, a app Passwords será capaz de gerar e armazenar palavras-passe em segurança, semelhante aos gestores de passwords como LastPass e 1Password.

Claro que haverá muito mais a ser oferecido pela Apple para esta nova app que irá apresentar. Outros recursos destacados pela Bloomberg incluem o preenchimento automático de nomes de utilizador e passwords, bem como a capacidade de criar códigos de autenticação, como o Google Authenticator faz.

A WWDC deste ano deverá ser rica em novidades por parte da Apple. Espera-se que a empresa revele uma série de outros novos recursos a 10 de junho, com rumores a apontarem para novas capacidades de IA para o iPhone no iOS 18, em conjunto com uma grande reformulação para Siri.