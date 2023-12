App Mensagens: Sabe quantas mensagens tem no seu iPhone? O iOS 17.2 diz-lhe

Sabe quantas mensagens tem no seu iPhone, na aplicação Mensagens? E quanto espaço ocupam essas mensagens? Estará a sincronizar tudo com a sua conta iCloud? E porque tem essas mensagens guardadas para a eternidade? Estas respostas agora poderão ser lançadas por uma importante funcionalidade que (finalmente) apareceu na app Mensagens.

Conforme foi notícia há dias, a Apple lançou a versão final do iOS 17.2. Com esta nova versão, a empresa de Cupertino trouxe muitas e boas funcionalidades, como mostramos aqui. No entanto, algumas destas funcionalidades devem ser destacadas para podemos perceber a sua importância.

Gerir quantidade e espaço ocupado pela app Mensagens

Com o tempo, os utilizadores vão armazenando, colecionando, empilhando mensagens SMS (e não só) a partir da app Mensagens. Recentemente descobri que tinha milhares de mensagens, algumas com quase 15 anos!!! Gigas e gigas de espaço que as mensagens deveriam estar a ocupar! E era altura de fazer uma limpeza profunda.

Neste processo, a Apple ainda precisa melhorar. Pois muitas das nossas mensagens são para "usar e deitar fora". Outras são eternas, e outras fazem parte da nossa vida profissional, portanto, tem um tempo de vida que poderá variar com as necessidades. Não haverá forma de automatizar alguns destes processos?

Foi aqui que a Apple interveio. Antes era parca em opções, e o novo iOS 17.2 traz uma ferramenta que permite algumas opções muito úteis.

Assim, podemos ir a Definições > Nome do utilizador > iCloud > grupo Aplicações que usam iCloud, clique em Mostrar tudo) > Mensagens. Cá dentro agora o utilizador já poderá dizer se quer que as mensagens sejam guardadas apenas no equipamento ou sincronizadas no iCloud, quanto espaço ocupa as mensagens, quantas mensagens estão armazenadas e se queremos manter essas mesmas mensagens 30 dias, 1 ano ou Para sempre.

Como podem ver em cima, estas imagens mostram a versão antes do iOS 172 e a versão 17.2 com a nova funcionalidade.

Ok, ainda tenho mais de 20 mil mensagens guardadas e todas estão com o rótulo Para sempre. E seguramente que muitas merecem ser apagadas, para libertar espaço.

iOS 17.2 também vai mexer na segurança

A par destas novidades, a Apple já começou a mexer no iOS 17.3 e disponibilizou uma funcionalidade importantíssima para a segurança do iPhone. O caminho será mesmo blindar o acesso não autorizado ao equipamento.

Saiba mais aqui: