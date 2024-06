watchOS 11 suporta a deteção automática de sonecas

Desde sempre ouvimos dizer que dormir bem ajuda o organismo. E a verdade é que as horas de sono permitem combater infeções, bem como manter o corpo e a mente saudáveis. A Apple dedica especial atenção a esta atividade reparadora com uma área específica na app Saúde. Além disso, o watchOS 11 passa a suportar a deteção automática de sonecas.

watchOS 11 sabe quando está a dormitar

O watchOS 11 parece incluir um novo recurso que permite que um Apple Watch detete e registe automaticamente quando o utilizador está a tirar uma soneca.

Conforme foi partilhado no Reddit, um utilizador tirou uma soneca e conseguiu ver os dados de sono registados na aplicação Saúde, apesar de não colocar o dispositivo no modo de dormir.

Neste momento, o Apple Watch apenas monitoriza e regista o sono quando está no Modo de Dormir, e não há suporte para monitorizar sonecas.

A mudança deve permitir que um Apple Watch a correr o watchOS 11 registe e inclua uma soneca na secção Sono da app Saúde, e também pode suportar o rastreio automático do sono, mesmo quando o Modo de Sono não está ativado. O rastreio de sonecas há muito parece ser um recurso ausente do Apple Watch, e esse será um recurso bem-vindo para aqueles que complementam o sono com sonecas.

A Apple não mencionou uma mudança na app Sono nas suas informações de visualização do watchOS 11, e a única menção ao sono está relacionada com a nova app Sinais Vitais, que recolhe dados para as suas métricas de saúde durante o sono, a fim de preencher um recurso de intervalo típico.