Cybertruck da Tesla é o novo carro da polícia do Dubai

A Cybertruck da Tesla é um veículo controverso, não sendo sequer permitido que circule nas estradas da Europa, por exemplo. Para o Dubai, contudo, preenche os requisitos para ser, oficialmente, um carro da polícia.

A excentricidade do Dubai impressiona muita gente, com a riqueza a dar forma a edifícios e a bens, como carros. O Comando Geral da Polícia da cidade mostrou a mais recente chegada à sua frota, destacando o aspeto futurista da Cybertruck e chamando-lhe um carro elétrico de "luxo".

Enquanto aguarda a entrada ao serviço, a pickup elétrica está disponível para ser fotografada e apreciada pelos interessados, no Dubai Mall, das 10h às 22h locais, por quatro dias, desde 18 de junho. Em vez da carroçaria e do acabamento em aço inoxidável brilhante, o público pode observá-la revestida com as cores da polícia do Dubai.

Numa publicação, o Comando Geral da Polícia do Dubai comemorou a adição de uma pickup de energia limpa à sua linha. Aparentemente, a polícia do Dubai possui apenas uma unidade da Cybertruck. Considerando que, atualmente, ela é vendida apenas nos Estados Unidos, esta poderá ter sido uma importação especial do Governo.

Outra publicação da polícia do Dubai mostra a Cybertruck em ação, escoltando dois veículos atrás de si.

Aquando do lançamento da Cybertruck, Elon Musk, diretor-executivo e cofundador da Tesla, destacou os seus recursos em matéria de segurança. Apesar das variações da Cybertruck, todas têm carroçarias à prova de bala graças ao seu revestimento de chapa de aço de 3 mm, com a opção de uma janela à prova de estilhaços ou de um vidro totalmente à prova de bala que não pode ser aberto.

Estas características fazem com que a Cybertruck seja uma candidata de força a integrar as frotas das autoridades dos países que a permitam.