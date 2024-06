Baterias, sensores e atuadores comestíveis. Vêm aí robôs projetados para serem comidos

Cientistas já criaram componentes robóticos comestíveis. Imagine encomendar uma entrega de comida por drone e, depois de comer a sua refeição, comer o próprio drone como sobremesa. A primeira parte já é realidade há algum tempo; a segunda – os robôs comestíveis – poderá estar a caminho.

Robôs comestíveis serão uma realidade

À primeira vista, alimentos e robôs parecem estar em extremos opostos do espetro científico. Mas, de acordo com os autores do artigo, os robôs comestíveis não são apenas uma novidade que se pagaria uma quantia ridícula para ver num prato de um restaurante de alta gastronomia. Eles têm uma vasta gama de aplicações potenciais em áreas como saúde e nutrição humana, preservação da vida selvagem e bem-estar animal, e o meio ambiente.

Há tanto potencial nos robôs comestíveis que, em 2021, Floreano juntou-se a Remko Boom da Universidade de Wageningen, nos Países Baixos, Jonathan Rossiter da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e Mario Caironi do Instituto Italiano de Tecnologia (IIT) para lançar o projeto RoboFood, recebendo financiamento da UE no valor de 3,5 milhões de euros durante quatro anos.

De acordo com o site do RoboFood, o objetivo "abrangente" do projeto é "lançar as bases científicas e tecnológicas para o desenvolvimento de robôs verdadeiramente comestíveis e alimentos robóticos".

Esta é uma linha temporal de desenvolvimento dos robôs comestíveis, que, como a maioria das coisas relacionadas com tecnologia, está a avançar a um ritmo rápido.

Ano de 2017

Os cientistas da EPFL criaram um dispositivo de preensão capaz de segurar uma maçã, feito de dois atuadores totalmente comestíveis.

Os atuadores foram feitos de material de gelatina-glicerol com características mecânicas semelhantes às encontradas em elastómeros de silicone.

Ano 2022

Os investigadores da EPFL e de Wageningen projetaram um drone de asa fixa com asas feitas de bolachas de arroz coladas com gelatina.

Admite-se que apenas as asas do drone eram comestíveis, mas ele voava a uma velocidade de 10 m/s e podia transportar 50% da sua própria massa como carga comestível.

Ano 2023

Neste ano, os cientistas do IIT criaram uma bateria recarregável comestível, fazendo um ânodo de riboflavina (vitamina B2) e um cátodo de quercetina, um pigmento natural encontrado em cebolas vermelhas, alcaparras e couve.

O carvão ativado aumentou a condutividade, enquanto algas nori – o material normalmente usado para enrolar sushi – foram utilizadas para evitar curto-circuitos. Embalada com cera de abelha, a bateria operava a 0,65 volts, ainda uma voltagem segura para ingestão; duas ligadas em série alimentaram um LED por cerca de 10 minutos.

Ano 2024

Este ano, os cientistas da Universidade de Bristol, IIT e EPFL criaram o primeiro sensor de deformação comestível baseado em condução eletrónica.

A chave é uma tinta condutiva inovadora, uma combinação de carvão ativado, gomas de ursinho Haribo e uma mistura de água-etanol. Quando a tinta é pulverizada num substrato comestível, ambos podem ser comidos.

E daqui em diante?

No seu artigo, os investigadores delineiam os desafios que enfrentam atualmente para a realização de robôs comestíveis. Atuadores e baterias comestíveis existentes ainda têm menor potência, resistência e fiabilidade em comparação com os seus equivalentes não comestíveis, ou requerem o uso de partes não comestíveis.

Outro desafio é que, embora muitos componentes comestíveis sejam feitos de coisas que normalmente comemos, são necessários mais estudos para ver como interagem com o sistema digestivo. E depois há a miniaturização, tornando os robôs pequenos o suficiente para serem uma entidade única e ingerível. Finalmente, os robôs comestíveis precisam de servir algum propósito.

Então, que propósitos os cientistas preveem para estes robôs?

Os exemplos que dão no seu artigo incluem analisar o trato digestivo e entregar medicamentos com precisão, manobrar pelo esófago para remover bloqueios de alimentos, fornecer nutrição a humanos e animais, preservar a saúde de animais selvagens e domésticos – incluindo administrar vacinas –, monitorização ambiental e, claro, proporcionar uma experiência culinária inovadora. Como os robôs comestíveis também seriam biodegradáveis, seriam mais ecológicos do que a alternativa.

Uma pergunta importante exige uma resposta: Como as pessoas reagirão a comer um robô?

Algumas respostas foram fornecidas por um estudo de 2024, onde os investigadores deram aos participantes robôs feitos de açúcar e gelatina – um em movimento, outro não – e avaliaram a sua perceção e experiência de sabor.

Eles descobriram que o robô em movimento era percecionado como uma "criatura", enquanto o estático era "comida". No entanto, o movimento conferia um sabor maior.

Os autores do artigo atual não especularam sobre quando poderemos ver robôs comestíveis nos nossos pratos. Embora os obstáculos técnicos mencionados ainda precisem de ser superados, provavelmente não teremos de esperar muito, dado o ritmo acelerado a que a tecnologia está a avançar.