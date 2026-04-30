Apple bate recordes de receitas e lucros guiada pelas vendas do iPhone

A Apple voltou a superar as expectativas dos analistas ao apresentar os resultados financeiros do seu segundo trimestre fiscal. A empresa liderada por Tim Cook reportou uma subida de 17% nas vendas globais, atingindo os 111,18 mil milhões de dólares. Este valor fica acima das previsões reunidas pelos analistas, que apontavam para receitas na ordem dos 109,66 mil milhões de dólares.

Apple bate recordes de receitas e lucros

O lucro por ação acompanhou esta tendência de crescimento, fixando-se nos 2,01 dólares, contra os 1,96 dólares inicialmente estimados pelo mercado financeiro. O principal motor de faturação da empresa continua a ser o iPhone. As vendas do smartphone aceleraram 22%, gerando um encaixe de 56,99 mil milhões de dólares, um resultado que também ultrapassou as previsões.

No mercado chinês, frequentemente apontado como desafiante devido à concorrência crescente de fabricantes asiáticas, a Apple conseguiu contrariar as tendências de abrandamento. As vendas na região aumentaram 28%, totalizando 20,58 mil milhões de dólares, consolidando a posição da marca.

Além dos smartphones, as receitas globais provenientes de outros equipamentos do portefólio de hardware acompanharam o ciclo de subida. Aqui, onde se incluem os computadores Mac e os tablets iPad. foi registado um crescimento de 17% para os 80,21 mil milhões de dólares.

O iPhone dominou, mas há mais áreas de interesse

O ecossistema desenhado em Cupertino já não depende em exclusivo da venda de hardware. A área de serviços, que engloba as subscrições e plataformas da marca, tem assumido um peso cada vez maior nas contas. Este registou uma subida de 16%, que se traduziu em 30,28 mil milhões de dólares de receita neste trimestre.

Sobre os indicadores financeiros da tecnológica, Kevan Parekh, CFO da Apple, deixou uma visão clara da eficiência operacional da empresa. O forte desempenho empresarial durante o trimestre de março gerou mais de 28 mil milhões de dólares em cash flow operacional e levou a novos recordes no trimestre de março para o cash flow operacional e EPS.

Os dados confirmam a capacidade da empresa em manter o interesse dos consumidores num patamar elevado, gerando liquidez contínua e assegurando estabilidade na transição para um modelo fortemente apoiado na prestação de serviços digitais.