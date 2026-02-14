Sucesso ou fracasso? Apple revela dados de adoção do iOS 26 no iPhone

Muito se tem escrito sobre a adoção das mudanças que o iOS trouxe. A grande maioria é estética e só por aí valer a pena. Claro que há muito mais, mas sempre com a indicação de que a adoção do iOS 26 está lenta e demorada. Agora, a Apple revelou tudo e mostrou os dados de adoção do iOS 26 no iPhone. Fique a saber se é um sucesso ou um fracasso.

Dados de adoção do iOS 26 no iPhone

A Apple divulgou os números de adoção do iOS 26, o primeiro relatório desde o lançamento em setembro de 2015. Segundo os dados recolhidos pela App Store, 74% dos iPhones lançados nos últimos quatro anos usam a versão mais recente do sistema. Também 66% de todos os dispositivos no mundo o utilizam. Os números mostram uma ligeira descida relativamente aos anos anteriores, embora não tão baixa como alguns previam.

Exatamente por esta mesma altura do ano passado, o iOS 18 alcançara 76% de adoção nos dispositivos recentes e 68% a nível global. Isto significa que o iOS 26 está aproximadamente dois pontos percentuais atrás do seu antecessor, apesar de ter um período de medição ligeiramente mais longo. 150 dias em comparação com 127 para o iOS 18 no seu primeiro relatório.

A Apple atribui grande parte da restante utilização ao iOS 18, que ainda representa 20% dos utilizadores recentes e 24% do mercado total de dispositivos. Os restantes 10% correspondem a versões anteriores, um número que inclui tanto os dispositivos que não podem ser atualizados devido a limitações de hardware como os utilizadores que decidiram adiar a instalação por motivos técnicos ou estéticos.

Apple tem aqui um sucesso ou fracasso?

No mercado dos tablets, o iPadOS 26 tem uma taxa de adoção de 66% nos modelos mais recentes e de 57% em todas as unidades em circulação. Estes números superam tecnicamente os do iPadOS 18 do período anterior, 63% e 53%, respetivamente, consolidando uma tendência de atualização mais estável do que no iPhone.

A adoção do iOS 26 não é tão má se pensava. No último mês, vários relatórios sugeriram que a adoção do iOS 26 estava excecionalmente baixa. Um afirmou que este sistema estava instalado em apenas 15% dos iPhones, embora tal se devesse a um bug no Safari. O Safari no iOS 26 começou a identificar-se como iOS 18.7 para evitar a identificação digital, o que resultou na publicação de números baixos pelo StatCounter.

Apesar disso, a queda de dois pontos percentuais relativamente ao iOS 18 não é despiciendo. Parte da dificuldade está relacionada com o Liquid Glass, a reformulação estética mais ambiciosa da Apple. Os dados de janeiro indicavam que um número significativo de utilizadores não queria atualizar para o iOS 26 por discordar do novo design ou simplesmente por preferir a estabilidade.