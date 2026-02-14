Atenção ao local em casa onde coloca o desumidificador

O desumidificador é um aliado essencial no inverno e em casas com problemas de humidade. No entanto, colocá-lo no sítio errado pode reduzir drasticamente a sua eficácia… e até representar riscos. Antes de o ligar, convém saber onde não o deve colocar.

A humidade em excesso dentro de casa não é apenas desconfortável pois pode provocar bolor, odores desagradáveis, danos nas paredes e até problemas respiratórios. Por isso, cada vez mais as pessoas recorrem ao desumidificador para melhorar a qualidade do ar e proteger a habitação.

No entanto, há um detalhe muitas vezes ignorado: o local onde coloca o desumidificador faz toda a diferença.

Locais onde NÃO DEVE colocar o desumidificador

Casa de banho (sem ventilação adequada)

Apesar de parecer o local ideal devido à elevada humidade, a casa de banho pode não ser a melhor opção, sobretudo se for pequena e tiver ventilação limitada. O vapor quente do duche pode sobrecarregar o equipamento e a proximidade com água aumenta o risco elétrico.

Se usar, garanta boa circulação de ar e distância de fontes de água.

Cozinha

A cozinha produz vapor constante, gorduras e partículas no ar. Estes elementos podem acumular-se no filtro e no sistema interno do desumidificador, reduzindo a sua eficiência e vida útil. Além disso, o calor do fogão e do forno interfere com a leitura correta da humidade.

Encostado à parede ou móveis

Colocar o equipamento demasiado próximo de paredes, sofás ou armários bloqueia a circulação de ar. A maioria dos fabricantes recomenda pelo menos 20 a 30 cm de espaço livre em redor do aparelho para garantir um funcionamento adequado.

Perto de fontes de calor

Radiadores, lareiras, aquecedores ou exposição direta ao sol alteram a temperatura ambiente e podem “enganar” o sensor do desumidificador, levando-o a trabalhar de forma ineficiente.

Divisões muito grandes (sem capacidade adequada)

Cada modelo tem uma capacidade específica (em litros/dia e área recomendada). Colocar um modelo pequeno numa divisão muito ampla significa que ele vai trabalhar constantemente sem conseguir resultados visíveis.