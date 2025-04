Neste Município a habitação aumentou 166,7%… e não é Lisboa

Há um município português que registou um aumento de 166,7% no preço das habitações no último ano. A resposta mais normal seria Lisboa, mas não é! Saiba qual o Município onde habitação disparou.

​Município de Mêda registou um aumento de 166,7% no preço das habitações

De acordo com os dados mais recentes disponíveis, o município de Mêda, localizado no distrito da Guarda, lidera os concelhos portugueses onde os preços das casas dispararam no último ano.

Embora tenha havido um aumento generalizado nos preços da habitação em várias regiões do país, a Mêda registou um aumento de 166,7% no preço das habitações, face ao ano de 2023. De acordo com as informações, passou de 156 euros por metro quadrado (m2) para 416 euros em 12 meses.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que o valor médio das habitações em Portugal subiu cerca de 10% em 2024 (passou dos 1611 euros/m2 para os 1777 euros).

Na lista dos municípios mais caros, como é natural, Lisboa continua a liderar com 4340 euros/m2, seguindo-se Cascais com 4053 euros por m2 e Oeiras com 3471 euros o m2. NoPorto o preço situa-se nos 2984 euros/m2.

É importante notar que os dados sobre o mercado imobiliário podem variar consoante as fontes e os períodos analisados. Para obter informações mais precisas e atualizadas sobre a evolução dos preços da habitação em Mêda, recomenda-se consultar o INE ou plataformas especializadas no mercado imobiliário.