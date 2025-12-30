Táxis voadores no Dubai em 2026: Joby Aviation prepara o lançamento do 1.º serviço comercial

O conceito de mobilidade aérea urbana, outrora relegado para a ficção científica, está prestes a materializar-se. O Dubai prepara-se para ser a primeira cidade do mundo a implementar uma rede de táxis aéreos elétricos, com o início das operações comerciais agendado para 2026.

Dubai, o palco de lançamento global

Há uma década, a gigante Uber popularizou a ideia de um futuro com aeronaves elétricas, silenciosas e limpas a transportar passageiros sobre as cidades congestionadas. A sua iniciativa, denominada Elevate, lançou efetivamente a indústria de aeronaves elétricas de descolagem e aterragem vertical (eVTOL), prometendo que esta tecnologia estava "mais perto do que se pensa".

Agora, essa visão está a ser concretizada pela Joby Aviation, uma empresa pioneira que adquiriu o programa Elevate em 2020. A empresa, fundada em 2009, anunciou que o Dubai será a cidade de lançamento do seu serviço comercial, com os primeiros voos de passageiros previstos para 2026.

O Dubai continua a ser a nossa plataforma de lançamento global para o serviço comercial, e o nosso progresso aqui é um testemunho da abordagem visionária dos EAU à mobilidade aérea avançada. O Dubai está a caminho de ser a primeira cidade do mundo a oferecer uma rede de táxis aéreos premium e totalmente integrada.

Afirmou Anthony Khoury, diretor-geral da Joby para os Emirados Árabes Unidos.

Para viabilizar este projeto, a Joby firmou um acordo de exclusividade de seis anos com a Roads & Transport Authority (RTA) do Dubai. Este contrato, anunciado na Cimeira Mundial de Governos em fevereiro de 2024, solidifica a liderança da Joby na corrida global pela comercialização de táxis aéreos.

A infraestrutura é um pilar fundamental. A Joby estabeleceu uma parceria com a empresa britânica Skyports para projetar, construir e operar quatro "vertiportos" - locais específicos para as aeronaves eVTOL embarcarem e desembarcarem passageiros, bem como para carregarem as suas baterias.

A visão que começou com a Uber

Apesar de a empresa chinesa EHang já realizar voos de demonstração com os seus multicópteros autónomos de dois lugares, a Joby Aviation será a primeira a operar um serviço regular de ponto a ponto sobre o trânsito urbano, com aeronaves pilotadas, cumprindo a visão original da Uber Elevate. A aeronave S4 da Joby possui seis motores elétricos.

A empresa, que já recebeu mais de 3 mil milhões de dólares em financiamento, incluindo um investimento significativo da Toyota, planeia uma implementação gradual.

Faremos a transição de voos de teste para operações de demonstração mais complexas e, eventualmente, voos com passageiros não pagantes a partir dos vertiportos concluídos, garantindo uma experiência perfeita antes do lançamento comercial completo.

Explica Khoury.

A seriedade do projeto é reconhecida por especialistas. Clint Harper, um consultor de infraestruturas de aviação que participou num workshop com a RTA do Dubai, ficou "totalmente impressionado e inspirado" com o rigor das questões levantadas pela equipa local sobre segurança e integração de sistemas, demonstrando um foco na criação de uma solução sistémica e não apenas numa demonstração isolada.

