Uma má noite de sono pode alterar a forma como o cérebro vê os alimentos

A privação de sono é um problema generalizado na sociedade moderna, com consequências que vão muito além do cansaço matinal. Uma única noite mal dormida é suficiente para desencadear alterações no cérebro que influenciam diretamente as suas escolhas alimentares.

Como a falta de sono desregula as hormonas da fome

Já ficou acordado até tarde a navegar no smartphone e, na manhã seguinte, sentiu-se irritado e só queria comer doces e as batatas fritas? Isto não é uma mera questão de falta de força de vontade. O seu cérebro, privado do descanso necessário, está a impulsioná-lo para soluções rápidas e altamente calóricas.

A ciência demonstra que a falta de sono perturba os sinais hormonais da fome, enfraquece o autocontrolo e prejudica o metabolismo da glucose, aumentando o risco de ganho de peso. Estas mudanças podem ocorrer de forma surpreendentemente rápida: basta uma noite de sono de má qualidade para as desencadear.

O corpo humano regula o apetite através de um sistema complexo que envolve duas hormonas chave.

A grelina, produzida principalmente no estômago, sinaliza ao cérebro que está com fome.

Por outro lado, a leptina, libertada pelas células de gordura, informa o cérebro de que está saciado.

Investigações demonstram que apenas uma noite de sono insuficiente eleva os níveis de grelina e diminui os de leptina. O resultado é um aumento da sensação de fome e uma menor satisfação após as refeições. Esta alteração hormonal torna o cérebro menos recetivo aos sinais de saciedade, ao mesmo tempo que aumenta as hormonas de stress, como o cortisol, que intensificam os desejos e o apetite.

Em estudos laboratoriais controlados, adultos saudáveis que dormiram apenas quatro a cinco horas reportaram um aumento significativo da fome e um desejo mais forte por alimentos ricos em calorias.

O cérebro em modo de recompensa: porquê o desejo por 'junk food'?

A privação de sono altera a forma como o cérebro avalia os alimentos. Estudos de imagiologia cerebral revelam que, após uma única noite mal dormida, a atividade no córtex pré-frontal - a área responsável pela tomada de decisões e controlo de impulsos - diminui consideravelmente.

Simultaneamente, as áreas do cérebro associadas à recompensa, como a amígdala e o núcleo accumbens, tornam-se hiperativas em resposta a estímulos de comida tentadora. Em termos simples, o seu cérebro torna-se mais suscetível à tentação da comida processada e menos capaz de lhe resistir.

Os participantes em estudos sobre privação de sono não só classificaram os alimentos hipercalóricos como mais desejáveis, como também mostraram uma maior propensão para os escolher, independentemente do seu nível de fome real.

O seu metabolismo abranda e a gordura acumula-se

O sono desempenha um papel fundamental no controlo do açúcar no sangue. Quando descansa adequadamente, o seu corpo utiliza a insulina de forma eficiente para transportar o açúcar da corrente sanguínea para as células, onde é convertido em energia. No entanto, uma única noite de sono insuficiente pode reduzir a sensibilidade à insulina em até 25%.

Com menos sensibilidade à insulina, mais açúcar permanece a circular no sangue. Se o corpo não consegue processar este excesso de açúcar eficazmente, tem uma maior probabilidade de o converter em gordura, contribuindo para o ganho de peso, especialmente na zona abdominal.

A longo prazo, um sono de má qualidade está associado a um risco elevado de desenvolver diabetes tipo 2 e síndrome metabólica - um conjunto de condições que inclui hipertensão, excesso de gordura abdominal e níveis elevados de açúcar no sangue.

Numa cultura que frequentemente glorifica o trabalho excessivo e as noites longas, o sono é muitas vezes tratado como algo opcional. Contudo, o seu corpo não partilha dessa visão. O sono não é tempo perdido; é um período de reparação ativa e essencial. É durante o sono que o cérebro recalibra os sinais de fome e recompensa, as hormonas são reajustadas e o metabolismo estabiliza.

