Primeiro iPhone dobrável da Apple poderá chamar-se Duo e começar nos 2000 dólares

O mercado dos smartphones dobráveis vai receber muito em breve uma proposta revolucionária da Apple, mas o preço de entrada deste novo iPhone não será para qualquer carteira.

O nome do primeiro iPhone dobrável da Apple

De acordo com as mais recentes informações partilhadas pelo conhecido analista Mark Gurman, da Bloomberg, o tão aguardado dispositivo flexível da gigante de Cupertino poderá designar-se iPhone Duo.

Esta revelação surge numa altura de transição, coincidindo com a liderança de John Ternus como CEO da empresa. Curiosamente, a escolha deste nome remete para uma designação já utilizada pela Microsoft na sua linha de dispositivos com duplo ecrã, o que poderá gerar alguma surpresa no setor tecnológico.

Até ao momento, a maioria dos rumores apontava para a designação "Ultra", mas a Apple parece decidida a seguir um caminho diferente para assinalar esta nova era de inovação no segmento dos dobráveis.

Preços que desafiam a concorrência direta

Como seria de esperar de um produto pioneiro da marca, os valores previstos para este novo iPhone situam-se num patamar bastante elevado. O modelo base, equipado com 256 GB de armazenamento interno, deverá começar nos 2000 dólares, podendo atingir os 3000 dólares na versão topo de gama com 2 TB de capacidade.

Com estes valores, o novo dispositivo posiciona-se acima das propostas de entrada de concorrentes diretos como a Google e a Samsung.

No entanto, os utilizadores poderão contar com funcionalidades avançadas, tais como a execução de aplicações lado a lado, multitarefa inspirada no ecossistema do iPad e compatibilidade total com a Apple Pencil, tornando-o numa verdadeira ferramenta de produtividade móvel.

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