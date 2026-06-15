Trump ameaça taxar vinho francês a 100% devido a imposto sobre gigantes tecnológicas

Donald Trump voltou a ameaçar a indústria vinícola francesa com taxas aduaneiras gigantes caso o governo de Paris não abdique do imposto sobre as empresas tecnológicas norte-americanas.

Uma disputa fiscal que regressa ao centro do debate

O presidente norte-americano está novamente a focar a sua atenção na taxa digital de 3% que a França aplica às grandes tecnológicas dos Estados Unidos. Em declarações recentes, Trump revelou ter solicitado diretamente ao presidente francês, Emmanuel Macron, que cessasse a cobrança deste imposto às empresas americanas.

Caso contrário, a resposta de Washington será a aplicação de uma taxa aduaneira dce 100% sobre todos os vinhos e champanhes importados de França.

Esta posição surge de forma inesperada para o executivo francês, que considerava o assunto encerrado. No entanto, o tema promete dominar as discussões na próxima cimeira do G7, uma vez que Paris dificilmente recuará na sua decisão soberana de manter a tributação sobre o setor digital.

O impacto financeiro da taxa GAFAM

O tributo francês, conhecido informalmente como taxa "GAFAM" (que abrange a Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft), incide sobre a receita bruta destas multinacionais e não sobre o lucro líquido. Implementada originalmente em 2019, esta medida garante aos cofres franceses cerca de 700 milhões de dólares anuais.

Em contrapartida, as exportações de vinho e champanhe de França para o território norte-americano representam um negócio de, pelo menos, dois mil milhões de dólares anuais.

Embora a assembleia francesa tenha ponderado duplicar este imposto para 6%, a proposta acabou por ser travada por receio de retaliações económicas por parte dos Estados Unidos.

A eliminação total da taxa seria também um risco político interno substancial, dado que a população francesa demonstra preocupação com a dependência tecnológica face aos Estados Unidos.

A administração de Donald Trump tem utilizado as taxas alfandegárias como um instrumento de pressão para obrigar outros países a abandonarem políticas fiscais que afetem as empresas americanas. Outros países, como o Canadá, já cederam no passado a pressões semelhantes, enquanto o Reino Unido optou por resistir e manter a sua própria taxa digital.

Leia também: