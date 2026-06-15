Trump ameaça taxar vinho francês a 100% devido a imposto sobre gigantes tecnológicas
Donald Trump voltou a ameaçar a indústria vinícola francesa com taxas aduaneiras gigantes caso o governo de Paris não abdique do imposto sobre as empresas tecnológicas norte-americanas.
Uma disputa fiscal que regressa ao centro do debate
O presidente norte-americano está novamente a focar a sua atenção na taxa digital de 3% que a França aplica às grandes tecnológicas dos Estados Unidos. Em declarações recentes, Trump revelou ter solicitado diretamente ao presidente francês, Emmanuel Macron, que cessasse a cobrança deste imposto às empresas americanas.
Caso contrário, a resposta de Washington será a aplicação de uma taxa aduaneira dce 100% sobre todos os vinhos e champanhes importados de França.
Esta posição surge de forma inesperada para o executivo francês, que considerava o assunto encerrado. No entanto, o tema promete dominar as discussões na próxima cimeira do G7, uma vez que Paris dificilmente recuará na sua decisão soberana de manter a tributação sobre o setor digital.
O impacto financeiro da taxa GAFAM
O tributo francês, conhecido informalmente como taxa "GAFAM" (que abrange a Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft), incide sobre a receita bruta destas multinacionais e não sobre o lucro líquido. Implementada originalmente em 2019, esta medida garante aos cofres franceses cerca de 700 milhões de dólares anuais.
Em contrapartida, as exportações de vinho e champanhe de França para o território norte-americano representam um negócio de, pelo menos, dois mil milhões de dólares anuais.
Embora a assembleia francesa tenha ponderado duplicar este imposto para 6%, a proposta acabou por ser travada por receio de retaliações económicas por parte dos Estados Unidos.
A eliminação total da taxa seria também um risco político interno substancial, dado que a população francesa demonstra preocupação com a dependência tecnológica face aos Estados Unidos.
A administração de Donald Trump tem utilizado as taxas alfandegárias como um instrumento de pressão para obrigar outros países a abandonarem políticas fiscais que afetem as empresas americanas. Outros países, como o Canadá, já cederam no passado a pressões semelhantes, enquanto o Reino Unido optou por resistir e manter a sua própria taxa digital.
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Será desta vez que a França vai içar a bandeira branca perante o seu maior aliado e farol da democracia do mundo ocidental?
Andas muito distraído, a U.S.A. é um farol para a corrupção, o presidente está á venda é só pagar bem.
Farol da corrupção?
Ah sim… Até porque Ursula Von der Leyen e António Costa entre outros são uns santos.
Antes de apontar o dedo aos outros, olhemo-nos ao espelho.
isso é a concepção dos USA, todos os presidentes da história foram comprados pelos patrocionadores, que curiosamente são os mesmos seja qual for o partido politico, se não sabes isso quem anda distraído és tu
Esse maluco quando sair da presidência vai logo preso e alguns membros da sua família, e o seu amigo bibi também não vai ter um fim bonito.
preso por defender os interesses americanos? que anti-patriotico da parte dele
Bêbado anda ele!
O Trambetas, já ninguém passa cartucho ao que dizes, até por aqui os mais fanáticos por ti já nem aparecem nas noticias sobre ti, és apenas um parolo que te julgas importante.
acho justo
a UE está tão atrasado tecnologicamente que a única saida que tem é taxar aos EUA e a usar a china