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Trump ameaça taxar vinho francês a 100% devido a imposto sobre gigantes tecnológicas

· Notícias 9 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Ivo says:
    15 de Junho de 2026 às 15:33

    Será desta vez que a França vai içar a bandeira branca perante o seu maior aliado e farol da democracia do mundo ocidental?

    Responder
    • Gringo Bandido says:
      15 de Junho de 2026 às 15:45

      Andas muito distraído, a U.S.A. é um farol para a corrupção, o presidente está á venda é só pagar bem.

      Responder
      • ahahah says:
        15 de Junho de 2026 às 16:29

        Farol da corrupção?
        Ah sim… Até porque Ursula Von der Leyen e António Costa entre outros são uns santos.
        Antes de apontar o dedo aos outros, olhemo-nos ao espelho.

        Responder
      • Zé Fonseca A. says:
        15 de Junho de 2026 às 16:38

        isso é a concepção dos USA, todos os presidentes da história foram comprados pelos patrocionadores, que curiosamente são os mesmos seja qual for o partido politico, se não sabes isso quem anda distraído és tu

        Responder
  2. Filipe says:
    15 de Junho de 2026 às 15:49

    Esse maluco quando sair da presidência vai logo preso e alguns membros da sua família, e o seu amigo bibi também não vai ter um fim bonito.

    Responder
  3. utherzzao3 says:
    15 de Junho de 2026 às 16:10

    Bêbado anda ele!

    Responder
  4. B@rão Vermelho says:
    15 de Junho de 2026 às 16:15

    O Trambetas, já ninguém passa cartucho ao que dizes, até por aqui os mais fanáticos por ti já nem aparecem nas noticias sobre ti, és apenas um parolo que te julgas importante.

    Responder
  5. eu says:
    15 de Junho de 2026 às 16:16

    acho justo
    a UE está tão atrasado tecnologicamente que a única saida que tem é taxar aos EUA e a usar a china

    Responder

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