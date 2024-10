Toyota investe 500 milhões de dólares para apoiar a produção de táxis aéreos eVTOL

A Joby Aviation, líder no desenvolvimento de táxis aéreos elétricos de descolagem e aterragem vertical (eVTOL), assegurou um novo e significativo investimento de 500 milhões de dólares da parceira de longa data Toyota Motor Corporation.

Toyota já investiu quase mil milhões de dólares na empresa

Esta última ronda de financiamento faz com que o compromisso financeiro total da Toyota para com o arranque da aviação se aproxime dos mil milhões de dólares, uma demonstração substancial de confiança no futuro da Joby. Espera-se que o financiamento acelere o progresso da Joby no sentido de obter a certificação de voo e aumentar a produção dos seus sistemas de transporte aéreo.

A Joby Aviation tem sido um ator proeminente no espaço eVTOL em rápido crescimento, que está a atrair cada vez mais o interesse de investidores e empresas. À medida que mais concorrentes entram no mercado, a Joby continua a destacar-se devido aos seus avanços constantes, incluindo marcos importantes, como o seu primeiro voo pilotado em outubro de 2023.

Depois disso, a empresa apresentou as suas capacidades de táxi aéreo na cidade de Nova York, preparando o terreno para o lançamento dos seus serviços comerciais de táxi aéreo previstos para 2025.

Toyota tem sido uma parceira fundamental da Joby

Fundada em 2009 com apenas uma pequena equipa de sete engenheiros, a Joby expandiu-se desde então para uma organização muito maior, empregando agora mais de 1500 pessoas. A sua sede está localizada em Marina, Califórnia, com escritórios adicionais em Santa Cruz, San Carlos, Washington, DC, e Munique, Alemanha.

Desde 2019, a Toyota tem desempenhado um papel ativo no desenvolvimento da Joby, não só contribuindo financeiramente, mas também fornecendo conhecimentos técnicos. A fabricante de automóveis japonesa enviou dezenas dos seus engenheiros para trabalhar ao lado da equipa da Joby, ajudando a aperfeiçoar a disposição da fábrica e a estabelecer processos de fabrico à medida que a empresa se prepara para a produção em massa.

O último investimento de 500 milhões de dólares da Toyota será entregue em duas parcelas, com a primeira metade prevista para o final de 2024 e o segundo pagamento agendado para 2025. Após a conclusão, a participação total da Toyota na Joby ascenderá a cerca de 894 milhões de dólares.

[Vídeo original]

Para além do financiamento, a Toyota e a Joby estão a trabalhar numa parceria estratégica que se centrará na produção em massa de eVTOLs. Espera-se que esta aliança seja concluída até 2025 e desempenhará um papel crucial na capacidade da Joby de fabricar os seus táxis aéreos em escala.

A Joby já deu passos significativos em direção à comercialização. Em agosto de 2024, a empresa concluiu o terceiro protótipo de aeronave da sua linha de produção piloto em Marina, Califórnia. Também abriu caminho para uma nova instalação no estado, projetada para mais do que dobrar sua capacidade de fabricação atual.

A empresa também avançou nas etapas críticas do processo de certificação, tendo concluído cerca de um terço da quarta e da quinta etapas.

À medida que a Joby Aviation avança para o seu objetivo de tornar os táxis aéreos sustentáveis uma realidade, o investimento da Toyota garante que a empresa está bem equipada para enfrentar os desafios futuros.

Leia também: