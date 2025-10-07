Alemanha declara guerra aos drones com novo sistema laser no aeroporto de Munique

A guerra dos drones. Perante o aumento de avistamentos destas pequenas máquinas voadoras em zonas críticas, a Alemanha decidiu agir. As autoridades instalaram um sistema de laser junto ao aeroporto de Munique, numa medida inédita que marca o início de uma nova fase na defesa contra ameaças aéreas não tripuladas.

Laser colocado junto ao aeroporto

O jornal alemão Bild revelou que as autoridades instalaram um sistema de laser nas proximidades do Aeroporto de Munique, preparado para atuar em caso de novos avistamentos de drones.

Segundo o jornal, que cita fontes de segurança anónimas, o equipamento permitirá determinar a distância entre o drone e o aeroporto.

Encerramentos e operações de busca

A notícia surge depois de o aeroporto de Munique ter sido encerrado durante dois dias consecutivos na semana passada devido a voos suspeitos de drones.

Os primeiros avistamentos ocorreram por volta das 20h30 de 2 de outubro nas áreas circundantes, incluindo as cidades de Freising e Erding. Posteriormente, os drones foram vistos junto à vedação e, duas horas depois, novamente em redor do aeroporto, de acordo com um comunicado da administração aeroportuária.

O encerramento preventivo levou ao cancelamento de 17 voos e ao desvio de outros 15 para Estugarda, Nuremberga, Viena e Frankfurt, enquanto a polícia lançava “operações de busca extensivas” na zona. Foram montadas camas de campanha com cobertores, bebidas e snacks para os passageiros afetados.

No dia seguinte, a polícia alemã relatou dois novos avistamentos, pouco antes das 23h00, perto das pistas norte e sul, mas os drones afastaram-se antes de poderem ser identificados.

Na manhã de 4 de outubro, novos avistamentos provocaram o cancelamento ou desvio de mais 170 voos.

O aeroporto acabou de encerrar as celebrações da Oktoberfest, que atraem milhões de pessoas todos os anos. Em simultâneo, decorreu o Munich Migration Meeting, organizado pelo governo, onde grande parte das discussões se centraram na resposta a drones.

Munique junta-se assim a uma lista crescente de locais europeus que têm registado incursões de drones nas últimas semanas. Pelo menos 11 países, incluindo Lituânia, Letónia, Dinamarca, Noruega, Roménia, Polónia, Estónia, Alemanha, Bélgica e França, registaram drones ou perturbações no seu espaço aéreo nos últimos três meses.

Na semana passada, líderes europeus reuniram-se em Copenhaga e concordaram em avançar com os planos para uma chamada “muralha de drones” ao longo da fronteira oriental do bloco.