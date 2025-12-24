Força Aérea: a que horas passam hoje os F-16M na sua zona?

Estamos quase a chegar ao dia de Natal! Pelo país são várias as ações natalícias e a Força Aérea Portuguesa também tem uma surpresa para as populações. Esta quarta-feira olhe para o ar pois vai ver passar F-16M. Veja as horas e os locais.

Não é o "Ho-ho-ho" mas é bem melhor! 🤩 A Força Aérea, através de uma parelha de F-16M, vai sobrevoar algumas regiões de Portugal Continental durante a manhã de hoje como forma de desejar a todos um Feliz Natal.

A Força Aérea utiliza desta forma um voo de treino de manutenção de capacidades, reforçando assim o compromisso de salvaguarda da integridade do território nacional, pelo cumprimento de missões de Vigilância, Policiamento e Defesa Aérea.

O F-16M (Falcon português modernizado) é a designação atribuída aos caças F-16 da Força Aérea Portuguesa (FAP) que passaram por processos de modernização ao longo dos anos. Esses upgrades foram realizados no âmbito do programa de modernização conhecido como MLU (Mid-Life Update), que incluiu melhorias.

Os F-16 portugueses já participaram de diversas missões da NATO, incluindo patrulhas no Báltico e operações nos Balcãs.