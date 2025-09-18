Huawei desafia a NVIDIA com o “mais poderoso” cluster de chips de IA do mundo

Num momento em que a situação da NVIDIA, na China, está a agravar-se, a Huawei anunciou aquele que poderá ser o seu trunfo para o país asiático: o "mais poderoso" cluster de chips de Inteligência Artificial (IA) do mundo.

Conforme informámos, a Administração do Ciberespaço da China (CAC, originalmente) ordenou a empresas de tecnologia locais, incluindo pesos-pesados como a ByteDance e a Alibaba, que cessassem a compra e os testes da nova RTX Pro 6000D da NVIDIA.

Apesar de os ventos terem começado a soprar favoravelmente, há pouco tempo, a gigante do hardware norte-americana volta a ver a sua presença na China condicionada.

De facto, por forma a lidar com os entraves constantes erguidos pelos Estados Unidos sobre os seus semicondutores, as empresas chinesas têm recorrido cada vez mais ao agrupamento de um grande número de chips menos eficientes, muitas vezes de fabrico próprio, procurando alcançar capacidades de computação semelhantes.

Huawei não perde a oportunidade

Agora, a Huawei, gigante chinesa das telecomunicações, anunciou novos sistemas de computação para alimentar a IA com os seus chips Ascend internos.

Segundo a informação que está a ser avançada, a empresa disse que planeia lançar o seu novo "Atlas 950 SuperCluster" já no próximo ano.

A Huawei anunciou que lançará três novas versões dos seus chips Ascend até ao final de 2028, com o objetivo de "duplicar" as capacidades de computação a cada lançamento anual.

Os chips formam a base da infraestrutura de computação de IA da Huawei, na qual um supercluster está conectado a vários superpods, que, por sua vez, são construídos a partir de vários supernodes. Estes, que formam a base, são construídos em chips Ascend, usando o design do sistema para superar as limitações técnicas impostas pelas sanções dos Estados Unidos.

A Huawei afirmou que o seu novo supernode Atlas 950 suportaria 8192 chips Ascend e que o Atlas 950 SuperCluster utilizaria mais de 500.000 chips.

De acordo com a Huawei, uma versão mais avançada do Atlas 960, com lançamento previsto para 2027, suportaria 15.488 chips Ascend por node. O supercluster completo teria mais de um milhão de chips Ascend.

Apesar de a empresa chinesa ter afirmado, num comunicado à imprensa, que os novos supernodes seriam os mais poderosos do mundo em termos de poder de computação por vários anos, não ficou imediatamente claro se comparam aos alimentados por chips NVIDIA.

Num discurso, esta quinta-feira, Eric Xu, vice-presidente e presidente interino da Huawei, afirmou que o seu próximo supernode Atlas 950 teria 6,7 vezes mais poder de computação do que o sistema NVL144 da NVIDIA, com lançamento, também, previsto para o próximo ano.