Portugal: PSP apreende “taser” a aluno! Arma custou 8 euros na Vinted
A Polícia de Segurança Pública informou que foi chamada a intervir numa escola secundária na Marinha Grande depois de terem sido detetadas situações em que um grupo de alunos estaria a utilizar um dispositivo que produz descargas elétricas.
Estudante de 16 anos entregou taser, voluntariamente
O alerta foi dado na manhã de terça-feira, depois de funcionários terem identificado um grupo de estudantes a manusear o aparelho no interior do recinto escolar. De imediato, a equipa do programa Escola Segura deslocou-se ao local, encontrando dois jovens na portaria, acompanhados por uma funcionária.
Mais tarde, já na sala do Conselho Executivo, um estudante de 16 anos entregou voluntariamente o dispositivo. Tratava-se de um aparelho retangular, artesanal, com botão de ligar e desligar, que produzia descargas elétricas. Segundo as informações, era um taser.
O jovem explicou à PSP que tinha adquirido o objeto no início do mês, através da plataforma Vinted, por oito euros. O equipamento foi apreendido, e o caso foi encaminhado para o Tribunal da Marinha Grande.
Em comunicado, a PSP do Comando Distrital de Leiria sublinhou que continuará a desenvolver ações de prevenção e vigilância para reforçar a segurança no ambiente escolar.
Agora são armas da Vinted, amanhã começam a usar armas impressas em 3D.
Como é possível comprar na vinted se eles não deixam colocar esse tipo de anúncios?
Certamente que não era um Taser como diz aí e sim uma stun gun que são coisas completamente diferentes
A PSP, malta que deve saber a diferença, diz que é um Taser.
Deixa-me adivinhar. 3 dias de suspensão da escola e proximamente aparece com outra arma para repor o ego.
Não seria prudente perguntar porque um aluno haveria de levar uma arma para uma escola?? A escola é suposto ser um espaço seguro para crianças e jovens…metade da notícia não interessa muito.
Os miúdos estão cada vez mais americanizados! continuem a comprar GTA’s e Mcdonalds para mirrar o cérebro!
Quem escreveu isto sabe o que é um taser pelo menos?
Ora bem, se achas que sabes mais do que a PSP, tens de ir lá formação. Não faltam superentrendidos em armas que podem dar uma ajuda à PSP. A informação veio veiculada dentro da PSP como sendo um Taser.
Um taser ou semelhante seria sempre arma de classe B e não A.
A informação veio da PSP. Portanto, se há alguém que domina essa informação deverá ser a PSP! 🙂
Errado, qualquer arma com descarga elétrica está classificada como Classe A.