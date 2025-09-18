Portugal: PSP apreende “taser” a aluno! Arma custou 8 euros na Vinted

A Polícia de Segurança Pública informou que foi chamada a intervir numa escola secundária na Marinha Grande depois de terem sido detetadas situações em que um grupo de alunos estaria a utilizar um dispositivo que produz descargas elétricas.

Estudante de 16 anos entregou taser, voluntariamente

O alerta foi dado na manhã de terça-feira, depois de funcionários terem identificado um grupo de estudantes a manusear o aparelho no interior do recinto escolar. De imediato, a equipa do programa Escola Segura deslocou-se ao local, encontrando dois jovens na portaria, acompanhados por uma funcionária.

Mais tarde, já na sala do Conselho Executivo, um estudante de 16 anos entregou voluntariamente o dispositivo. Tratava-se de um aparelho retangular, artesanal, com botão de ligar e desligar, que produzia descargas elétricas. Segundo as informações, era um taser.

O jovem explicou à PSP que tinha adquirido o objeto no início do mês, através da plataforma Vinted, por oito euros. O equipamento foi apreendido, e o caso foi encaminhado para o Tribunal da Marinha Grande.

Em comunicado, a PSP do Comando Distrital de Leiria sublinhou que continuará a desenvolver ações de prevenção e vigilância para reforçar a segurança no ambiente escolar.