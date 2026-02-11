Criar um site sem programação? É possível desde 0,95€/mês na dominios.pt

Ter um site é hoje um passo quase obrigatório, seja para um negócio, um projeto pessoal ou um portefólio profissional. Ainda assim, para muitos utilizadores, a criação de um website continua associada a programação, custos elevados ou processos técnicos complexos. Conheça o serviço Criar Site.

Nos últimos anos, surgiram soluções que procuram simplificar este processo, recorrendo a editores visuais e, mais recentemente, à inteligência artificial. Um exemplo no mercado nacional é o serviço Criar Site, da dominios.pt, que se encontra atualmente, e por um período limitado, com descontos até 90%, permitindo criar um site desde 0,95€/mês.

Criar um site sem programação e com apoio de IA

O Criar Site foi desenvolvido para utilizadores sem conhecimentos técnicos que pretendem colocar um site online de forma rápida. A plataforma funciona como uma solução integrada, reunindo num único plano os principais elementos necessários para lançar e manter um website.

Um dos principais destaques do serviço é a utilização de templates com recurso a inteligência artificial, nos planos superiores, que ajudam a criar a estrutura inicial do site, de acordo com as suas escolhas. Com base no tipo de projeto, negócio, portefólio, site pessoal ou institucional, a plataforma sugere layouts e organização de conteúdos, facilitando a criação desde o zero.

Editor visual e processo guiado

Após a criação inicial, com ou sem recurso a inteligência artificial, o utilizador pode personalizar o site através de um editor visual, ajustando textos, imagens, cores e secções de forma direta, sem escrever código. Todo o processo é guiado e pensado para reduzir ao mínimo a curva de aprendizagem.

A experiência é semelhante à de outras plataformas populares de criação de sites, mas com a vantagem de estar totalmente integrada no ecossistema da dominios.pt, incluindo alojamento, domínio e suporte técnico em português.

Em termos práticos, o processo resume-se a:

Escolher um template ou gerar uma base com apoio de IA

Personalizar conteúdos através do editor visual

Publicar o site em poucos minutos

O que está incluído no Criar Site?

Ao subscrever o serviço Criar Site, o utilizador tem acesso a:

Registo de nome de domínio

Alojamento web

Endereços de email profissionais

Construtor de sites com editor visual

Premium ou Exclusive templates com IA

Certificado SSL (HTTPS)

Suporte técnico em português

Para que tipo de projetos é indicado?

O Criar Site destina-se sobretudo a projetos simples ou de média complexidade, sendo adequado para:

Pequenas empresas e negócios locais

Profissionais independentes

Lojas físicas que necessitam de presença online

Portefólios, blogs e sites pessoais

Associações, clubes ou eventos

A plataforma permite ainda integrar funcionalidades como formulários de contacto, galerias de imagens, mapas do Google, ligações a redes sociais e um módulo opcional de loja online com funcionalidades básicas.

Uma solução acessível para começar

O Criar Site não pretende substituir soluções mais avançadas ou projetos desenvolvidos à medida. No entanto, posiciona-se como uma opção prática para quem procura criar um site funcional com apoio de IA, sem custos elevados ou complexidade técnica.

Com preços a partir de 0,95€/mês, domínio e alojamento incluídos, esta campanha da Dominios.pt surge como uma solução acessível para quem quer marcar presença online de forma rápida e simples.