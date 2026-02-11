Criar um site sem programação? É possível desde 0,95€/mês na dominios.pt
Ter um site é hoje um passo quase obrigatório, seja para um negócio, um projeto pessoal ou um portefólio profissional. Ainda assim, para muitos utilizadores, a criação de um website continua associada a programação, custos elevados ou processos técnicos complexos. Conheça o serviço Criar Site.
Nos últimos anos, surgiram soluções que procuram simplificar este processo, recorrendo a editores visuais e, mais recentemente, à inteligência artificial. Um exemplo no mercado nacional é o serviço Criar Site, da dominios.pt, que se encontra atualmente, e por um período limitado, com descontos até 90%, permitindo criar um site desde 0,95€/mês.
Criar um site sem programação e com apoio de IA
O Criar Site foi desenvolvido para utilizadores sem conhecimentos técnicos que pretendem colocar um site online de forma rápida. A plataforma funciona como uma solução integrada, reunindo num único plano os principais elementos necessários para lançar e manter um website.
Um dos principais destaques do serviço é a utilização de templates com recurso a inteligência artificial, nos planos superiores, que ajudam a criar a estrutura inicial do site, de acordo com as suas escolhas. Com base no tipo de projeto, negócio, portefólio, site pessoal ou institucional, a plataforma sugere layouts e organização de conteúdos, facilitando a criação desde o zero.
Editor visual e processo guiado
Após a criação inicial, com ou sem recurso a inteligência artificial, o utilizador pode personalizar o site através de um editor visual, ajustando textos, imagens, cores e secções de forma direta, sem escrever código. Todo o processo é guiado e pensado para reduzir ao mínimo a curva de aprendizagem.
A experiência é semelhante à de outras plataformas populares de criação de sites, mas com a vantagem de estar totalmente integrada no ecossistema da dominios.pt, incluindo alojamento, domínio e suporte técnico em português.
Em termos práticos, o processo resume-se a:
- Escolher um template ou gerar uma base com apoio de IA
- Personalizar conteúdos através do editor visual
- Publicar o site em poucos minutos
O que está incluído no Criar Site?
Ao subscrever o serviço Criar Site, o utilizador tem acesso a:
- Registo de nome de domínio
- Alojamento web
- Endereços de email profissionais
- Construtor de sites com editor visual
- Premium ou Exclusive templates com IA
- Certificado SSL (HTTPS)
- Suporte técnico em português
Para que tipo de projetos é indicado?
O Criar Site destina-se sobretudo a projetos simples ou de média complexidade, sendo adequado para:
- Pequenas empresas e negócios locais
- Profissionais independentes
- Lojas físicas que necessitam de presença online
- Portefólios, blogs e sites pessoais
- Associações, clubes ou eventos
A plataforma permite ainda integrar funcionalidades como formulários de contacto, galerias de imagens, mapas do Google, ligações a redes sociais e um módulo opcional de loja online com funcionalidades básicas.
Uma solução acessível para começar
O Criar Site não pretende substituir soluções mais avançadas ou projetos desenvolvidos à medida. No entanto, posiciona-se como uma opção prática para quem procura criar um site funcional com apoio de IA, sem custos elevados ou complexidade técnica.
Com preços a partir de 0,95€/mês, domínio e alojamento incluídos, esta campanha da Dominios.pt surge como uma solução acessível para quem quer marcar presença online de forma rápida e simples.