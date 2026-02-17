Países europeus soam o alarme: o que é o “desafio do Paracetamol” nas redes sociais?

Um desafio saído das redes sociais está a chamar a atenção das autoridades europeias. De nome "desafio do Paracetamol", a brincadeira está, mais uma vez, a ser alvo de escrutínio.

O chamado "desafio do paracetamol" é uma alegada tendência que terá surgido no TikTok, na qual pessoas, em particular adolescentes, tomam doses excessivas do medicamento, que tem ação analgésica e antipirética, comummente utilizado no tratamento da dor leve a moderada, e febre.

Autoridades de saúde de vários países europeus e dos Estados Unidos já emitiram alertas devido ao potencial risco que um desafio deste tipo representa.

Segundo a Ordem dos Farmacêuticos, a toma de doses excessivas de paracetamol pode causar danos irreversíveis no fígado, podendo mesmo chegar a ser fatais, ou resultar na necessidade de um transplante.

Menos frequentemente, podem ocorrer danos nos rins.

Autoridades europeias estão atentas

Segundo a Euractiv, que investigou a suposta tendência, mas ressalvou não ter encontrado vídeos que a comprovassem, as primeiras notícias nos meios de comunicação social sobre o risco deste desafio surgiram nos Países Baixos e na Bélgica, no início do ano passado.

À emissora pública RTBF, um porta-voz do Belgian Poison Control Center afirmou, em 2025, que a tendência era discutida sobretudo nos Estados Unidos, mas estava a fazer-se "sentir aqui".

Desde então, a cobertura mediática e a preocupação espalharam-se pela Europa: meios de comunicação na Suíça, França e Alemanha deram conta de que profissionais farmacêuticos e associações médicas estavam a alertar sobre os potenciais riscos do desafio.

Afinal, o paracetamol, um dos analgésicos mais utilizados, está frequentemente disponível sem receita médica.

No ano passado, o porta-voz do Ministério da Saúde alemão, Sören Haberlandt, declarou que estava "a acompanhar com grande preocupação o chamado desafio do paracetamol nas plataformas de redes sociais como o TikTok".

Em 2025, também, o Ministério da Saúde esloveno, a sua agência do medicamento e a ordem nacional dos farmacêuticos emitiram um comunicado conjunto, a alertar para a "tendência perigosa" a ser propagada no TikTok.

Adolescentes, a vossa saúde é muito mais importante do que desafios online!

Lia-se no comunicado, citado pela Euractiv.

Embora a Euractiv não tivesse a certeza da existência do desafio, em 2025, o espanhol El País reportou que, nas últimas semanas, deram entrada no Hospital Materno-Infantil de Málaga vários adolescentes entre os 11 e 14 anos com sintomas de ingestão em grandes quantidades de paracetamol.

A recuperação terá exigido internamento de vários dias.

Segundo a SIC, há relatos de adolescentes que ingeriram 10 gramas de uma só vez, o correspondente a 20 comprimidos de 500 mg cada.

Apesar de ter ressurgido agora, a verdade é que há referências ao "desafio do Paracetamol" a datar de 2015, com autoridades e reguladores de saúde internacionais a alertar, desde essa altura, para os riscos. Havendo, ou não, quem esteja a testar os seus limites, importa recordar que a toma de doses excessivas de paracetamol pode causar danos irreversíveis (ou mesmo fatais) no fígado.

