Fazer compras de forma mais rápida e inteligente com este novo recurso da Google

Num momento em que se aproxima a época festiva e os descontos muito apetecíveis, a Google lançou um recurso que, com Inteligência Artificial (IA), poderá ajudar os utilizadores a comprar de forma mais rápida e inteligente.

Recentemente, a Google anunciou um novo conjunto de funcionalidades de compras com recurso a IA, pensadas para tornar a descoberta de produtos e o processo de compra mais fluídos na Pesquisa e na aplicação Gemini.

A empresa explicou que o Modo IA da Pesquisa passa, assim, a oferecer uma experiência de compras conversacional, capaz de apresentar respostas mais inteligentes com detalhes de preços, avaliações, tabelas de comparação e informação de stock, quando os utilizadores colocam uma pergunta relacionada com compras.

Segundo uma publicação oficial, a app do Gemini foi atualizada e disponibiliza, agora, listas de produtos prontos a comprar, tabelas comparativas, preços recolhidos na Internet e locais onde adquirir cada artigo.

Google procurou facilitar todo o processo de compra com IA

Por forma a poupar tempo aos utilizadores, evitando telefonemas para saber a disponibilidade de produtos, a Google introduziu a opção Let Google Call, na Pesquisa, que contacta as lojas em nome do utilizador.

Abrangendo todo o processo de compra, a empresa lançou uma funcionalidade de pagamento, que permite concluir compras diretamente na Pesquisa usando o Google Pay.

Desta forma, a Google facilita a descoberta e a compra de produtos, sem necessidade de percorrer longas listas ou usar inúmeros filtros, diretamente na Pesquisa e na app do Gemini.

Tendo em conta que as festividades, bem como o período caótico de descontos, estão a aproximar-se, as novas funcionalidades podem ajudar o utilizador a encontrar o produto certo ao preço ideal.

Com a experiência de compras conversacional no Modo IA da Pesquisa já disponível para todos os utilizadores, apenas os dos Estados Unidos podem usufruir das novas funcionalidades na aplicação Gemini.

Além disso, restrito ainda aos Estados Unidos, a opção Let Google Call está limitada a determinadas categorias de produtos.