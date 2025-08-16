Reino Unido pede que cidadãos apaguem e-mails e fotos antigas para… poupar água

O Reino Unido está a atravessar um período de seca e, indo além das medidas comummente adotadas nestes cenários, o governo está a pedir aos cidadãos que apaguem "e-mails e fotos antigas".

Embora o histórico do país contrarie esta realidade, o Reino Unido está a passar por um período quente e seco. De tal forma que a situação de escassez de água tornou-se "um incidente de importância nacional".

Neste momento, cinco áreas estão oficialmente em situação de seca e outras seis estão a passar por um período prolongado de tempo seco.

Perante este cenário, o Grupo Nacional de Seca do Reino Unido (em inglês, NDG) emitiu orientações sobre como economizar água em casa.

Poupar os centros de dados para poupar água

A par dos conselhos comuns, como não regar a relva, tomar banhos mais curtos e não desperdiçar água, de modo geral, o mecanismo britânico aconselhou os cidadãos a algo inédito: "apagar e-mails e fotos antigas, uma vez que os centros de dados precisam de grandes quantidades de água para arrefecer os seus sistemas".

Apesar da sugestão, o TechSpot sugere que reduzir o uso de Inteligência Artificial generativa poderia, de facto, poupar água, no Reino Unido.

Afinal, conforme informámos, um relatório ambiental publicado pela empresa francesa Mistral AI, mostrou que, até janeiro de 2025, após 18 meses de operação, o modelo Large 2 da Mistral foi responsável pela geração de 20,4 quilotoneladas de emissões de CO2 e pelo consumo de 281.000 metros cúbicos de água.

Além disso, o impacto marginal da inferência - medido através de um pedido de um utilizador ao chatbot "Le Chat" para uma resposta de 400 tokens - foi estimado em 1,14 gramas de CO₂ e 45 mililitros de água.

