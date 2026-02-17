SpaceX entra na corrida do Pentágono para desenvolver drones autónomos com IA

A SpaceX, sob a liderança de Elon Musk, está a expandir a sua colaboração com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ao participar numa competição para criar software de drones autónomos com inteligência artificial (IA).

Uma nova fronteira para a SpaceX e a xAI

De acordo com informações avançadas pela Bloomberg, a SpaceX foi selecionada para participar numa competição confidencial do Pentágono, cujo objetivo é o desenvolvimento de software para drones que operam de forma independente.

Nesta iniciativa, a SpaceX conta com o apoio da sua subsidiária de IA, a xAI. O foco principal recai sobre a criação de enxames de drones autónomos que podem ser coordenados através de comandos de voz. Este programa, com uma duração prevista de seis meses, procura modernizar as capacidades militares do Departamento de Defesa, integrando tecnologias de IA de ponta numa frota aérea de baixo custo.

A SpaceX faz parte de um grupo restrito de 25 empresas que foram convocadas para a fase inicial deste programa de domínio aéreo. O Departamento de Defesa clarificou, em comunicações recentes, que a estratégia passa por implementar drones de ataque não tripulados em larga escala. A competição está estruturada em cinco etapas distintas:

Começam pelo desafio denominado "Guantelete", focado exclusivamente na robustez do software de controlo;

Nas fases seguintes, as empresas serão avaliadas pela coordenação de aeronaves em diferentes domínios e pela eficácia na execução de missões simuladas;

O objetivo final das autoridades militares é que estes sistemas estejam totalmente armados e operacionais para combate até 2027.

Vantagem industrial enorme para a empresa de Musk

Para além do design das aeronaves, o contrato final abrangerá o suporte logístico e a integração de sistemas de defesa eletrónica. Um dos pontos mais críticos da avaliação será a capacidade de tomada de decisão do drone sem qualquer interferência humana.

É neste campo que a SpaceX pretende capitalizar a experiência da xAI, aproveitando algoritmos de navegação e processamento de dados que já são utilizados em missões espaciais complexas.

A empresa possui uma vantagem competitiva significativa face aos fornecedores tradicionais de defesa: a sua capacidade de produção industrial em massa. Ao controlar quase toda a sua cadeia de abastecimento, a SpaceX consegue iterar protótipos e ajustar tecnologias com uma agilidade que poucos conseguem acompanhar.

A SpaceX não é o único gigante de Silicon Valley presente nesta disputa. A OpenAI também garantiu um lugar, embora de forma indireta, através da empresa Applied Intuition, para desenvolver módulos que convertem instruções verbais de soldados em comandos digitais para as máquinas.

Pete Hegseth, Secretário de Defesa dos EUA, sublinhou que a prioridade é adquirir tecnologia que funcione rapidamente e em escala, priorizando a eficácia letal no campo de batalha.

