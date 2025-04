Coimas por falar em alta voz e videochamadas nos transportes públicos

Sabia que há coimas para quem fala em alta voz e em videochamadas nos transportes públicos? É verdade e já foram aplicadas pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

Falar em alta voz e videochamadas: coimas entre 50 a 250 euros

A AMT é o organismo regulador independente responsável por supervisionar e regular os setores da mobilidade e dos transportes em Portugal. De acordo com informações recentes, já há coimas a serem aplicadas por falar em alta voz e videochamadas nos transportes públicos.

O jornal PÚBLICO falou com operadores e com a AMT, que dizem estar atentos ao fenómeno, apesar de as queixas formais sobre esta realidade serem residuais, fruto, talvez, da normalização com que esta se apresenta.

No ano passado, a AMT recebeu 121 reclamações - num universo de 29 mil - classificadas como “Falta de urbanidade/agressividade dos passageiros”, área que engloba o mau uso do telemóvel. As multas aplicadas nestes casos variam entre 50 e 250 euros.