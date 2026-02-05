Futuro da PlayStation poderá passar por um comando totalmente tátil

A Sony submeteu recentemente uma patente que sugere uma mudança radical na forma como os jogadores interagem com o ecossistema PlayStation. Este novo conceito afasta-se do design tradicional do DualSense para explorar superfícies totalmente personalizáveis e sem botões físicos.

Sony planeia comando tátil personalizável para a PlayStation

Desde o lançamento da PlayStation 5 em 2020, o comando DualSense conseguiu converter os céticos, tornando-se um favorito dos utilizadores devido ao seu conforto e ergonomia.

Após o refinamento trazido pela versão topo de gama, o DualSense Edge, a Sony parece agora disposta a quebrar as convenções estabelecidas.

Segundo os documentos da nova patente, a gigante tecnológica está a desenvolver um comando que abandona os botões tradicionais em favor de duas zonas de ecrã tátil, permitindo que cada utilizador mapeie os controlos à sua medida.

A fundamentação da Sony para esta proposta baseia-se na necessidade de criar interfaces mais flexíveis. Atualmente, a maioria dos comandos segue um padrão rígido com um painel direcional à esquerda e botões de ação à direita.

A nova patente sugere que painéis táteis poderiam ajustar-se não só às preferências de jogo, mas também ao tamanho das mãos do utilizador, sem a necessidade de fabricar hardware com dimensões diferentes.

Contudo, esta inovação não está isenta de críticas; vários entusiastas já manifestaram o seu descontentamento em fóruns como o Reddit, apontando que a falta de botões físicos retira a memória muscular e a precisão necessária para o gaming de alto nível, assemelhando a experiência à jogabilidade em smartphones.

Uma nova norma de mercado

É importante recordar que o registo de uma patente não garante que o produto chegue algum dia às prateleiras das lojas.

Este novo conceito de comando para a PlayStation poderá ser apenas um estudo de design ou, possivelmente, uma ferramenta focada na acessibilidade, oferecendo alternativas a jogadores com limitações motoras específicas.

No entanto, esta movimentação demonstra que a Sony continua empenhada em explorar as fronteiras do hardware. Resta saber se esta tecnologia verá a luz do dia antes do muito aguardado lançamento de GTA 6.

Leia também: