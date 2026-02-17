Killer Inn já se encontra entre nós… em Acesso Antecipado
Tal como aqui antecipámos, Killer Inn é o próximo jogo da Square Enix. Apesar de ainda faltar para o seu lançamento, o jogo já se encontra em Acesso Antecipado para PC.
Killer Inn, o próximo jogo da Square Enix tem todos os condimentos para se tornar numa entusiasmante a divertida experiência multijogador.
Trata-se de um jogo de detetives no qual os jogadores terão de desvendar um crime mas no qual, nenhum dos restantes jogadores é o que aparenta.
O jogo já se encontra em Acesso Antecipado para PC através da plataforma Steam. Dessa forma, desde o final da semana passada, Lambs e Wolves de todo o mundo podem experimentar o seguinte conteúdo em Killer Inn, com atualizações adicionais a chegar nas próximas semanas:
- Personagens jogáveis – Os jogadores podem desbloquear um total de 27 personagens jogáveis, cada uma com duas habilidades únicas. Também existe a opção de desbloquear personagens imediatamente através de uma compra opcional dentro do jogo.
- Quatro Modos de Jogo - Os jogadores podem escolher um dos seguintes modos:
- Tutorial: um modo guiado que apresenta as regras essenciais e o fluxo do videojogo, preparando os jogadores para entrar na ação.
- Treino: um modo a solo que permite explorar livremente os mapas e familiarizar-se com os comandos do videojogo.
- Casual: participa em partidas emocionantes com um total de 24 jogadores.
- Personalizado: joga com um grupo específico de jogadores ou amigos (recomendado para 8–9 jogadores ou mais).
- Mapas – Estarão disponíveis dois mapas: Lunum Wing e Solarium Wing.
À medida que Killer Inn entra na fase de Acesso Antecipado do seu desenvolvimento, a equipa irá procurar ativamente feedback dos jogadores para melhorar o videojogo antes do seu lançamento oficial. Desde a passada 6ªFeira, os jogadores podem adquirir uma das seguintes versões no Steam:
- Standard Edition (com desconto por tempo limitado)
- O videojogo base está disponível com 10% de desconto sobre o preço de Acesso Antecipado de 9,99€ durante as próximas duas semanas. Por apenas 8,99€, este é o momento ideal para descobrir tudo o que Killer Inn tem para oferecer.
- Special Supporter Edition (com desconto por tempo limitado) - Inclui o videojogo base, duas personagens adicionais (Bibi the Sleuth e LOVE the Serial Killer), duas skins da série Eclipse Archive (Club, Body Armor), duas skins da série Artifacts (Axe, SMG) e funcionalidades avançadas de edição de regras de lobby personalizado. Disponível por 26,99€ nas próximas duas semanas — um desconto de 10% sobre o preço de Acesso Antecipado 29,99€.
Principais Funcionalidades:
- Nova Dedução Social Dinâmica- No fim, o poder conta. Os Lambs devem colaborar para vasculhar o castelo à procura de recursos e investigar pistas deixadas pelas vítimas, deduzindo e caçando os assassinos. Entretanto, os Wolves precisam de manter as aparências para ganhar confiança, enquanto escondem provas e continuam a sua matança até não restar ninguém.
- Mecânicas de Jogo Variadas - Para sobreviver, planear e vencer, os jogadores devem melhorar o seu desempenho completando missões, saqueando baús para obter armas e armaduras, roubando outros jogadores, escondendo provas, subornando testemunhas, a montar armadilhas, a melhorar o equipamento e muito mais.
- Elenco Vibrante de Personagens - Os jogadores podem escolher entre mais de 20 personagens, cada uma com pontos fortes, fraquezas, habilidades e histórias únicas que permitem encontrar a que melhor se adapta ao seu estilo de jogo.
- Cosméticos Melhorados - Estarão disponíveis cosméticos para comprar, permitindo aos jogadores encarnar melhor o papel de assassino ou detetive.