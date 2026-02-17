Killer Inn já se encontra entre nós… em Acesso Antecipado

Tal como aqui antecipámos, Killer Inn é o próximo jogo da Square Enix. Apesar de ainda faltar para o seu lançamento, o jogo já se encontra em Acesso Antecipado para PC.

Killer Inn, o próximo jogo da Square Enix tem todos os condimentos para se tornar numa entusiasmante a divertida experiência multijogador.

Trata-se de um jogo de detetives no qual os jogadores terão de desvendar um crime mas no qual, nenhum dos restantes jogadores é o que aparenta.

O jogo já se encontra em Acesso Antecipado para PC através da plataforma Steam. Dessa forma, desde o final da semana passada, Lambs e Wolves de todo o mundo podem experimentar o seguinte conteúdo em Killer Inn, com atualizações adicionais a chegar nas próximas semanas:

Personagens jogáveis – Os jogadores podem desbloquear um total de 27 personagens jogáveis, cada uma com duas habilidades únicas. Também existe a opção de desbloquear personagens imediatamente através de uma compra opcional dentro do jogo.

Quatro Modos de Jogo - Os jogadores podem escolher um dos seguintes modos: Tutorial: um modo guiado que apresenta as regras essenciais e o fluxo do videojogo, preparando os jogadores para entrar na ação. Treino: um modo a solo que permite explorar livremente os mapas e familiarizar-se com os comandos do videojogo. Casual: participa em partidas emocionantes com um total de 24 jogadores. Personalizado: joga com um grupo específico de jogadores ou amigos (recomendado para 8–9 jogadores ou mais).

Mapas – Estarão disponíveis dois mapas: Lunum Wing e Solarium Wing.

À medida que Killer Inn entra na fase de Acesso Antecipado do seu desenvolvimento, a equipa irá procurar ativamente feedback dos jogadores para melhorar o videojogo antes do seu lançamento oficial. Desde a passada 6ªFeira, os jogadores podem adquirir uma das seguintes versões no Steam:

Standard Edition (com desconto por tempo limitado)

O videojogo base está disponível com 10% de desconto sobre o preço de Acesso Antecipado de 9,99€ durante as próximas duas semanas. Por apenas 8,99€, este é o momento ideal para descobrir tudo o que Killer Inn tem para oferecer.

Special Supporter Edition (com desconto por tempo limitado) - Inclui o videojogo base, duas personagens adicionais (Bibi the Sleuth e LOVE the Serial Killer), duas skins da série Eclipse Archive (Club, Body Armor), duas skins da série Artifacts (Axe, SMG) e funcionalidades avançadas de edição de regras de lobby personalizado. Disponível por 26,99€ nas próximas duas semanas — um desconto de 10% sobre o preço de Acesso Antecipado 29,99€.

Principais Funcionalidades: