Reencontro com os Xenomorfos em Alien: Rogue Incursion

Já há data de lançamento para Alien: Rogue Incursion, o próximo titulo dedicado aos Xenomorfos mais conhecidos do Universo. Sabem quando é?

Um dos universos de ficção mais entusiasmantes de sempre, está prestes a regressar com Alien: Rogue Incursion. O titulo, que já tinha sido lançado anteriormente para Realidade Virtual, encontra-se agora a caminho de PC e consolas.

A experiente equipa de desenvolvimento Survios revelou recentemente o trailer de lançamento de Alien: Rogue Incursion - Part One: Evolved Edition, que incluiu ainda o anúncio surpresa de que o jogo será lançado também para a Xbox Series X. O lançamento ocorrerá no dia 30 de setembro, juntamente com as plataformas anunciadas anteriormente, Pc e Playstation 5.

O jogo para realidade Virtual foi um sucesso tremendo, tendo sido referido por muitos jogadores como um dos melhores títulos do universo Alien. Alien: Rogue Incursion - Part One: Evolved Edition foi agora reinventado para consolas e PCs, tornando a experiência repleta de ação e terror característico deste universo Alien, disponível para novos fãs possuidores de consolas e PCs. Preparem-se pois vão deparar-se com os Xenomorfos mais letais de sempre.

As pré-encomendas da Evolved Edition, já estão disponíveis para Xbox Series X, além de PlayStation 5 e PC (via Steam e Epic Games Store).

Em Alien: Rogue Incursion - Part One: Evolved Edition, os jogadores assumem o papel da marine Zula Hendricks no aterrorizante primeiro capítulo de uma saga original de duas partes totalmente inspirada nos filmes Alien e Aliens. Enquanto investiga um pedido de socorro no remoto planeta Purdan, Zula descobre uma instalação secreta da Gemini Exoplanet Solutions que foi invadida por Xenomorfos. Auxiliada por um companheiro sintético, Davis 01, Zula terá de lutar para sobreviver contra esta ameaça feroz e imprevisível.

Reconstruído para consolas e PCs, o jogo vai contar com Xenomorfos que evoluíram e se tornaram mais inteligentes, mais rápidos, mais adaptáveis ​​e mais difíceis de prever e matar.

Alien: Rogue Incursion - Part One: Evolved Edition vai tentar oferecer aos jogadores uma experiência cinematográfica de ação e terror com visuais impressionantes e aprimorados, 60 FPS, Áudio 3D, DualSense controller integration, e muito mais... tudo com o objetivo de transmitir aos jogadores a sensação de que se encontram realmente imersos no universo Alien.

Marquem nos vossos calendários... 30 de setembro é o dia em que Alien: Rogue Incursion - Part One: Evolved Edition será lançado.