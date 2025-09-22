Apple lança o iOS 26.1 beta para trazer as novidades que faltam

A Apple deu hoje início ao ciclo de testes da atualização 26.1 dos seus sistemas operativos, disponibilizando a primeira versão beta para programadores. O lançamento abrange não só o iOS 26.1, mas também o iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, visionOS 26.1 e tvOS 26.1.

Primeiras novidades no iOS 26.1

O iOS 26.1 beta 1 surge apenas algumas semanas após a chegada do iOS 26 ao público.

Esta primeira atualização intermédia deverá focar-se sobretudo em correções de erros e melhorias de desempenho, mas pode também incluir alguns ajustes funcionais que não ficaram prontos a tempo da versão final.

Entre as áreas que podem beneficiar destas otimizações estão a estabilidade geral do sistema, a autonomia da bateria e a compatibilidade com apps e serviços de terceiros.

Atualizações no ecossistema Apple

Em paralelo, também os restantes sistemas receberam hoje a primeira beta:

iPadOS 26.1 segue o mesmo calendário de desenvolvimento, trazendo as mesmas melhorias de estabilidade.

segue o mesmo calendário de desenvolvimento, trazendo as mesmas melhorias de estabilidade. macOS Tahoe 26.1 deverá corrigir pequenos problemas da versão inicial, mantendo a experiência consistente entre Mac e iPhone.

deverá corrigir pequenos problemas da versão inicial, mantendo a experiência consistente entre Mac e iPhone. watchOS 26.1 e tvOS 26.1 focam-se na performance, segurança e otimização de serviços ligados.

focam-se na performance, segurança e otimização de serviços ligados. visionOS 26.1, destinado ao Apple Vision Pro, inclui sobretudo correções de bugs, sem alterações visuais significativas nesta fase inicial.

O que esperar das versões finais

A disponibilização destas beta marca o arranque de um ciclo de testes que deverá durar várias semanas até à chegada das versões públicas 26.1.

A Apple aposta numa estratégia de evolução contínua, afinando a experiência de utilização em todo o ecossistema sem esperar por grandes atualizações anuais.