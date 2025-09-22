Apple lança o iOS 26.1 beta para trazer as novidades que faltam
A Apple deu hoje início ao ciclo de testes da atualização 26.1 dos seus sistemas operativos, disponibilizando a primeira versão beta para programadores. O lançamento abrange não só o iOS 26.1, mas também o iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, visionOS 26.1 e tvOS 26.1.
Primeiras novidades no iOS 26.1
O iOS 26.1 beta 1 surge apenas algumas semanas após a chegada do iOS 26 ao público.
Esta primeira atualização intermédia deverá focar-se sobretudo em correções de erros e melhorias de desempenho, mas pode também incluir alguns ajustes funcionais que não ficaram prontos a tempo da versão final.
Entre as áreas que podem beneficiar destas otimizações estão a estabilidade geral do sistema, a autonomia da bateria e a compatibilidade com apps e serviços de terceiros.
Atualizações no ecossistema Apple
Em paralelo, também os restantes sistemas receberam hoje a primeira beta:
- iPadOS 26.1 segue o mesmo calendário de desenvolvimento, trazendo as mesmas melhorias de estabilidade.
- macOS Tahoe 26.1 deverá corrigir pequenos problemas da versão inicial, mantendo a experiência consistente entre Mac e iPhone.
- watchOS 26.1 e tvOS 26.1 focam-se na performance, segurança e otimização de serviços ligados.
- visionOS 26.1, destinado ao Apple Vision Pro, inclui sobretudo correções de bugs, sem alterações visuais significativas nesta fase inicial.
O que esperar das versões finais
A disponibilização destas beta marca o arranque de um ciclo de testes que deverá durar várias semanas até à chegada das versões públicas 26.1.
A Apple aposta numa estratégia de evolução contínua, afinando a experiência de utilização em todo o ecossistema sem esperar por grandes atualizações anuais.
Apple AI em português Portugal
Finalmente Siri em PT de Portugal
O iOS 26.1 Beta 1 traz finalmente a Siri e Apple Intelligence em português de Portugal!