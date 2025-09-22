iPhone 17 ganha cérebro sem fios: eis o novo chip N1 da Apple

A Apple não se contenta em lançar novos iPhones com melhorias incrementais. Com o chip N1, a marca de Cupertino lança-se num território ainda mais ambicioso: reinventar a forma como os dispositivos se ligam ao mundo. Não é apenas sobre Wi-Fi mais rápido ou Bluetooth mais estável; é sobre transformar a eficiência energética, a fiabilidade e até a inteligência do próprio iPhone. A pergunta é simples: estaremos perante um dos chips que pode redefinir a próxima década da mobilidade?

N1 traz melhorias em desempenho e fiabilidade

Toda a linha iPhone 17 e o iPhone Air incluem o novo chip de rede sem fios N1 da Apple. Numa nova entrevista à CNBC, a empresa explicou em maior detalhe as vantagens únicas do N1.

Quando a Apple lançou a sua mais recente gama de iPhones, uma característica comum em todos os modelos foi o chip de rede sem fios N1. Este chip é a solução própria da Apple para Wi-Fi, Bluetooth e Thread (IoT). Essencialmente, representa para a conectividade sem fios o que os modems C1 e C1X representam para a conectividade móvel 5G.

E sim, este é o exemplo do resultado que se esperava da Apple a partir do momento que desenhou e produzir os chips Apple Silicon.

Como aplicação prática deste desenvolvimento e evolução tecnológica, a gama iPhone 17 também introduz o N1, que permite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Para além de suportar a mais recente geração de tecnologias sem fios, o N1 melhora funcionalidades como Hotspot Pessoal e AirDrop, tornando-as mais rápidas e fiáveis.

Segundo a Apple, o N1 vai além da melhoria de rede. Tim Millet, VP de Arquitetura de Plataforma, explicou que o chip foi codesenhado com o SoC A19 Pro, permitindo manter o processador principal adormecido enquanto o sem fios trabalha. Assim, o iPhone consegue realizar tarefas de localização com precisão, consumindo muito menos energia.

Arun Mathias, VP de Tecnologias e Ecossistemas de Software Sem Fios, destacou que os pontos de acesso Wi-Fi ajudam a determinar a localização sem necessidade de GPS, poupando ainda mais bateria.

Esta eficiência foi essencial para o iPhone Air, mas também trouxe ganhos de autonomia ao iPhone 17 Pro e Pro Max.

O futuro do N1 na Apple

Rumores apontam que o N1 poderá chegar em breve a produtos Apple Home, ampliando os benefícios.

Ainda é cedo, mas este novo chip sem fios pode marcar uma mudança significativa na experiência de conectividade dos próximos anos.