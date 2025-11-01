Os mais recentes resultados da Apple mostraram o aparente bom resultado do iPhone e um crescimento nas vendas. Mesmo com este cenário, a realidade é diferente e mostra que a Samsung ultrapassa novamente a Apple nos smartphones, com ajuda do Galaxy Z Fold 7.

A Samsung ultrapassou novamente a Apple

A quota de mercado global de smartphones permanece praticamente inalterada, com a Samsung e a Apple a disputarem a liderança das remessas. Em parte devido ao sucesso do lançamento do Galaxy Z Fold 7, a Samsung ocupa a primeira posição.

Os recentes resultados da Samsung detalharam uma série de iniciativas para o próximo ano, incluindo os seus próximos smartphones topo de gama. O relatório observa que a Samsung apresentou um crescimento ano após ano e trimestre após trimestre, mas omitiu alguns detalhes referentes a este ano. O Galaxy Z Fold 7 recebe um destaque como um dos lançamentos mais fortes do ano, o que se confirma nos relatórios anteriores.

Um relatório separado da Omdia observa que a Samsung registou, de facto, um crescimento nas remessas globais de smartphones. As remessas aumentaram 6%, de 57,5 ​​milhões para 60,6 milhões no terceiro trimestre de 2025. Estes são os dados mais recentes que temos desde o lançamento do Galaxy Z Fold 7 pela Samsung.

Nos smartphones a ajuda veio do Galaxy Z Fold 7

A Samsung manteve também a sua posição à frente da Apple, que cresceu 4% face ao ano anterior. A quota de mercado global permanece inalterada entre as duas principais empresas, em 19% e 18% para a Samsung e a Apple. Este é o segundo ano consecutivo em que a Samsung mantém a liderança desde que a ultrapassou em 2024. Este é também o segundo ano em que ambos apresentam um crescimento desde a queda em 2023.

Os detalhes específicos sobre as vendas do Galaxy Z Fold 7 não foram divulgados, mas o relatório refere que o "crescimento foi impulsionado" pelo Galaxy Z Fold 7 e pelo Flip 7. Pode-se presumir que o sucesso do dobrável Android impulsionou a Samsung um pouco mais no ranking, mesmo que a série Galaxy S25 tenha tido um sucesso moderado, de acordo com os números.

Isto acontece enquanto a Samsung prepara tudo para o lançamento do Galaxy TriFold. A empresa revelou o dispositivo na APEC 2025. Agora está claro o quão fino é este dobrável, mesmo que ainda haja muitas perguntas. Planeia lançar o dispositivo ainda este ano e quando isso acontecer, não dará à Samsung uma vantagem substancial nos lucros, uma vez que planeia produzir uma quantidade limitada de dispositivos.