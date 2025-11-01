Mudanças a caminho do streaming? A Netflix quer comprar a Warner Bros.

Há poucos dias, a Warner Bros. Discovery anunciou oficialmente que estava à venda, e agora a Netflix quer aproveitar a oportunidade. A empresa, com um longo percurso no mercado, confirmou que irá analisar as propostas de compra já recebidas de terceiros, bem como quaisquer outras que surjam nas próximas semanas ou meses.

Netflix quer comprar Warner Bros.

Há algum tempo, a Paramount Skydance era a principal candidata à aquisição do estúdio. Mas agora novos concorrentes entraram na corrida, e a Netflix posiciona-se como uma das principais candidatas. Tal como confirmado, a empresa de Reed Hastings decidiu avançar com a aquisição. A Netflix fará todos os possíveis para adquirir a Warner Bros., o que teria um enorme impacto na indústria.

O primeiro passo foi contratar a consultora financeira Moelis & Co., o mesmo banco de investimento que apoiou a Skydance Media na aquisição da Paramount Global. Com esta informação, a Netflix conseguiu aceder aos dados financeiros da Warner Bros. Discovery e perceber melhor como proceder à aquisição. A fonte sugere ainda que a intenção da plataforma pode não ser adquirir a empresa inteira, mas apenas uma parte.

Com o catálogo e as licenças da Warner Bros., a Netflix daria mais um passo para se tornar uma grande potência em Hollywood. Sempre afirmou que não tinha interesse em adquirir nenhum grande estúdio de cinema. “Deixámos bem claro no passado que não temos interesse em possuir redes de media tradicionais, pelo que não houve qualquer alteração”, declarou o CEO há dez dias. No entanto, as coisas mudaram substancialmente.

Mudanças a caminho do streaming?

Com a contratação da Moelis & Co., a Netflix deu uma reviravolta na sua estratégia e explora agora a aquisição da Warner Bros. Se bem-sucedida, a empresa adquiriria grandes títulos como Harry Potter, Game of Thrones, o Universo DC, IT, O Senhor dos Anéis e Looney Tunes. Já para não falar que absorveria uma das suas principais concorrentes, a HBO, consolidando a sua posição como a empresa dominante no streaming.

Por agora, ainda é muito cedo para saber exatamente o que vai acontecer. A compra da Warner Bros. pela Netflix, Skydance, Paramount ou qualquer outra empresa interessada será um processo burocrático muito complexo que durará meses.

Aliás, no comunicado que anuncia a venda, a Warner Bros. esclareceu ainda que não aceitará necessariamente uma oferta. Caso não receba nenhuma proposta considerada suficiente, a empresa dará continuidade à divisão entre a Warner Bros. e a Discovery Global, que, em teoria, deverá estar finalizada no primeiro semestre de 2026.