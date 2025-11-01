Novo Mercedes-Benz CLA estreou-se no Campeonato de Portugal de Novas Energias

O novo Mercedes-Benz CLA elétrico estreou-se no Fafe Eco Rally. A prova disputada no passado fim de semana encerrou o Campeonato de Portugal de Novas Energias de 2025.

O Mercedes-Benz CLA 250+ foi conduzido por Luís Barral (piloto) e Luís Grave (navegador), da Associação do Desporto Automóvel (ADA) de Vila do Conde.

A dupla levou o modelo ao Fafe Eco Rally, prova disputada no passado fim de semana (25 e 26 de outubro), que encerrou a temporada de 2025 do Campeonato de Portugal de Novas Energias (CPNE).

A competição, organizada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), envolve, exclusivamente, veículos 100% elétricos, premiando as equipas que melhor conciliam perícia, controlo e gestão de consumo.

O objetivo não é valorizar a rapidez, mas sim ter melhor regularidade e eficiência energética.

"Modelo equilibrado e fácil de conduzir"

No fim dos 180 km cronometrados, a dupla da ADA levou o Mercedes-Benz CLA até à primeira metade da tabela (11.º lugar em 31 participantes). Trata-se de um bom resultado, tendo em conta que foi a primeira prova de piloto, navegador e modelo.

Esta estreia representa um novo desafio que alia a paixão pelo desporto automóvel à sustentabilidade. A nossa participação no Fafe Eco Rally terminou de forma muito positiva. Para primeira participação, saímo-nos muito bem, divertimo-nos imenso e foi uma honra representar a ADA e Vila do Conde.

Disse Luís Barral, presidente da ADA e piloto da equipa, agradecendo à Sociedade Comercial C. Santos a cedência do Mercedes-Benz CLA 250+, "um modelo muito equilibrado e fácil de conduzir que reúne todos os atributos para ser um sucesso".

Para o relações-públicas da Sociedade Comercial C. Santos, Aquiles Pinto, "foi uma verdadeira honra estrear o novo Mercedes-Benz CLA elétrico no CPNE da FPAK, uma competição que tem ganho preponderância junto do público".

O CLA é, inegavelmente, uma das melhores propostas de veículos elétricos atualmente no mercado e nada melhor do que demonstrar esta tecnologia de ponta, em parceria com a ADA, numa prova de tanta importância e visibilidade.

Mercedes-Benz mais inteligente de sempre

O novo Mercedes-Benz CLA é o veículo mais inteligente que a marca alguma vez desenvolveu. É, além disso, o primeiro de uma família de veículos completamente nova, em que cada novo modelo estará disponível com propulsão elétrica e híbrida de alta tecnologia.

A versão elétrica do Mercedes-Benz mais avançado e inteligente de sempre terá, mais tarde, a companhia de uma variante a gasolina com sistema híbrido de 48 V.

Além da versão sedã, o modelo recebe, em 2026, a CLA Shooting Break, o primeiro modelo 100% elétrico da marca com carroçaria station.

O Mercedes-Benz CLA com tecnologia EQ oferece uma autonomia de até 790 km (ciclo WLTP) e recarrega até 325 km em apenas 10 minutos.

O lançamento do novo CLA ocorre em duas versões:

CLA 250+: com tecnologia EQ e uma potência de 272 cv, está disponível a partir de 55.500 euros (IVA incluído);

CLA 350 4MATIC: com uma potência de 354 cv e tração integral e tecnologia EQ, pode ser encomendada a partir de 60.050 euros (IVA incluído).

