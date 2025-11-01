Maioria acha que sim: a facilidade de criar petições online banaliza as causas
No âmbito de uma petição recente, que pedia "ao Estado de Israel para não devolver Mariana Mortágua", procurámos perceber se, para os nossos leitores, a facilidade de criar petições online banaliza as causas. Conheça os resultados!
A facilidade de criar petições online banaliza as causas?
Com a questão encerrada, importa saber a opinião dos 1574 leitores que votaram.
Na perspetiva de 938 pessoas (60%), sim, a facilidade de criar petições online banaliza as causas.
Por sua vez, 40% dos votantes, ou seja, 636 pessoas, considera que a facilidade não banaliza as causas pelas quais as petições são lançadas.
Resultados em gráfico
Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.
Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.
Participe na nossa questão desta semana
Questão desta semana:
Loading ...
Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.
Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.